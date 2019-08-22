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Четверг, 22.08.2019
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Главные события 21 августа: суд над моряками, Россия и G8, повышение зарплат учителям Киева

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Главные события 21 августа: суд над моряками, Россия и G8, повышение зарплат учителям Киева
08:15 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины:С 1 сентября зарплаты у киевских учителей станут больше, Россия рвется в G7, Украинские моряки останутся под стражей до октября, Результаты Лиги чемпионов.

Украинские моряки останутся под стражей до октября

Мосгорсуд в среду отказал в освобождении из следственного изолятора оставшихся 13 украинских моряков, арестованных после силового захвата в районе Керченского пролива осенью 2018 года. Морякам продлен срок содержания под стражей до 16 октября.

Россия рвется в G7

В среду лидеры западных стран высказались в отношении возвращения России в G7. Французский и американский президенты договорились вернуть Россию в "Большую семерку" уже в следующем году. Но Великобритания и Германия против возвращения России в G7.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных и захваченных моряков станет сигналом готовности РФ к возвращению в G8.

В свою очередь Гройсман назвал главное условие для возвращения России в G8.

С 1 сентября зарплаты у киевских учителей станут больше

Заработная плата педагогическим работникам дошкольных, внешкольных и профессионально-технических учебных заведений Киева будет повышена с 1 сентября, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Инспекция Гоструда возвращается и будет штрафовать

Кабинет министров Украины вновь разрешил инспекторам Гоструда проводить проверки.

Согласно проекту постановления, которым располагает агентство, инспекторы труда имеют право беспрепятственно и без предварительного уведомления в любое время суток (с учетом требований законодательства об охране труда) приходить с инспекционными посещениями в любые производственные, служебные, административные помещения объекта посещения, ознакомляться с любыми документами, ведение которых предусмотрено законодательством о труде и которые содержат информацию о предмете проверки.

Заряжайся на вокзалах и в поездах: Укрзализныця установит розетки с USB-портами

Акционерная компания "Укрзализныця" планирует установить на железнодорожных вокзалах розетки с USB-портами.

Facebook ищет журналистов

Компания Facebook планирует нанять команду опытных журналистов для отбора новостей для нового раздела, который будет называться News Tab.

Facebook работает над тем, чтобы восстановить свою репутацию платформы, где люди могут найти надежные источники информации.

Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин и экс-претендент на титул, украинец Сергей Деревянченко проведут поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе. Поединок состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

Для украинца это будет уже вторая попытка завоевать этот чемпионский титул. Ранее он проиграл схватку за этот пояс Дэниелу Джейкобсу.

Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа

В среду, 21 августа, состоялись очередные матчи плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов.

Сказка Краснодара в Лиге чемпионов подходит к концу и другие результаты матчей за среду, 21 августа. 

25-й фильм о Джеймсе Бонде получил название

"Нет времени умирать" – так будет называться 25 фильм о Джеймсе Бонде, в который недавно позвали на эпизодическую роль принца Чарльза.

Читайте также: Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады.

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Украина, Минск, Новости Украины, G8, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман, G7, ТКГ.
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