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Суббота, 11.01.2020
Итоги дня 10 января: брифинг Пристайко, версии СБУ по трагедии в Иране и хорошие новости от МВФ
Итоги дня 10 января: брифинг Пристайко, версии СБУ по трагедии в Иране и хорошие новости от МВФ
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Итоги дня 10 января: брифинг Пристайко, версии СБУ по трагедии в Иране и хорошие новости от МВФ

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Итоги дня 10 января: брифинг Пристайко, версии СБУ по трагедии в Иране и хорошие новости от МВФ
07:15 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Пристайко провел брифинг после авиакатастрофы в Иране, а в СБУ назвали две основные версии происшествия. США расширили санкции против Ирана. В Украине появились три новых партии и другое.

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МВФ, Авиакатастрофа, СБУ, США, Иран, МАУ, Вадим Пристайко, Иван Баканов.
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