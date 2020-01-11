Итоги дня 10 января: брифинг Пристайко, версии СБУ по трагедии в Иране и хорошие новости от МВФ

1 Украинские специалисты в Иране получили доступ к месту крушения самолета, разбившегося возле Тегерана. Украинские специалисты в Иране получили доступ к "черным ящикам" самолета, который 8 января потерпел авиакатастрофу вблизи Тегерана. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил на брифинге в Киеве. Пристайко также заявил, что Украина не отбрасывает ни одной из версий причин крушения украинского самолета "МАУ" в Иране и хочет справедливого расследования происшествия. Также Украина хотела бы, чтобы "черные ящики" лайнера Boeing 737, потерпевшего крушение в Иране, были расшифрованы в Киеве.

2 СБУ рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе самолета "МАУ" в Иране - попадание ракеты ЗРК и теракт. Служба безопасности Украины рассматривает как приоритетные версии авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране совершение террористического акта и попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса, заявил руководитель СБУ Иван Баканов. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит причин не доверять данным западных стран о возможном попадании иранской ракеты в украинский самолет.

3 США вводят санкции против 8 высокопоставленных представителей иранских властей, имевших отношение к ракетному обстрелу Ирака. Секретарь иранского Высшего совета безопасности Али Шамхани, командующий ополчением "Басидж" бригадный генерал Голямреза Солеймани и еще шесть высокопоставленных иранских лиц оказались под санкциями США за ракетный обстрел Ираном баз в Ираке. США также расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против ряда секторов иранской экономики и производителей железа и стали. Президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции в отношении Ирана окажут серьезное негативное влияние на иранскую экономику.

4 Хорошие новости от МВФ: в Украине не обанкротился ни один банк В 2019 году ни один банк не обанкротился, а ликвидность банков была на высшем уровне.

5 В Украине зарегистрированы три политические партии в прошлом году. В 2019 году в Украине появились три новые политические партии: "Блок Владимира Сальдо", "Партия черновчан" и "Демократическая сокира".

6 Мартен Фуркад выиграл спринтерскую гонку в Оберхофе. Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал вторую победу в сезоне, выиграв спринтерскую гонку на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

7 Сборная Испании победила команду Бельгии в четвертьфинале ATP Cup в Сиднее (Австралия). В решающей парной встрече Пабло Карреньо-Буста и Рафаэль Надаль одолели Сандера Жилле и Йорана Флигена со счётом 6:7 (7:9), 7:5, [10:7]. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту.

8 Национальная сборная Украины проведет товарищеский матч с Кипром 26 мая. Определился соперник сборной Украины в одном из спаррингов, которые она проведет накануне старта в финальном турнире Евро-2020.

9 Леонардо Ди Каприо создал Австралийский фонд пожаров, который уже материально помогает пожарным и жертвам стихийного бедствия. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо всегда проявлял неравнодушие к экологическим проблемам мира. Поэтому масштабные лесные пожары в Австралии он не смог обойти вниманием.

10 Берлинский кинофестиваль в 2020 году фестиваль будет проходить с 20 февраля по 1 марта. Известный актер театра и кино Джереми Айронс выступит председателем жюри семидесятого Берлинского кинофестиваля.

11 Украинская лента "Посторонний" победила на Международном кинофестивале фильмов ужасов В Лос-Анджелесе на международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival украинский эзотерический детектив "Посторонний" победил в номинации лучший оригинальный сценарий

12 Организаторы Нацотбора на Евровидение 2020 объявили о старте продаж билетов. Организаторы Евровидения в Украине объявили о старте продаж билетов на Национальный отбор, который состоится в феврале 2020 года.