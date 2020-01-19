Итоги дня 18 января: Порошенко опять вызвали в ГБР, зарплаты министров и подарок Зеленскому

ГБР в очередной раз вызвало Петра Порошенко на допрос.
В Государственном бюро расследований сообщили, что проводят расследования по ряду криминальных производств, и Петр Порошенко должен быть допрошен по ним в качестве свидетеля.
Сам Порошенко отменил из-за этого поездку в Швейцарию и ожидает вручения повесток ГБР согласно нормам УПК.
Кабинет министров обнародовал информацию о зарплате министров.
Правительство обнародовало информацию о заработной плате членов Кабинета министров Украины. Так средняя заработная плата Премьер-министра Украины Алексея Гончарука в 2019 году составила 60,479 тыс. грн.
Иран подтвердил передачу черных ящиков сбитого самолета Украине.
Черные ящики с авиалайнера МАУ, который, по словам Ирана, 8 января случайно сбили его военные, будут отправлены в Украину.
Зеленский похвастался подарком из "украинского Нью-Йорка".
Дети из прифронтового поселка Новгородское Донецкой области, которое называют украинским Нью-Йорком, подготовили президенту Владимиру Зеленскому подарок.
Глава МВФ предупредила об угрозе Великой депрессии в мировой экономике.
Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика может вернуться в эпоху Великой депрессии 1920-х годов.
Восемь украинских военнослужащих ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе.
За прошедшие сутки боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями видов вооружений
Мишель Платини раскритиковал работу ФИФА и CAS.
Бывший президент УЕФА Мишель Платини сравнил действия ФИФА и Спортивного арбитражного суда (CAS) с работой мафии.
Тренер Селтика заговорил о Шведе на сборах в Дубае
Главный тренер шотландского "Селтика" Нил Леннон после возвращения его команды с тренировочного сбора в ОАЭ высказался о работе украинского вингера Марьяна Шведа.
Реал на Сантьяго Бернабеу обыграл Севилью
Дубль Каземиро подарил "сливочным" очередные три очка.
Команда экс-тренера Ливерпуля отобрала очки у Манчестер Сити
Манчестер Сити не смог обыграть дома Кристал Пэлас в 23-м туре чемпионата Англии.
Неймар появился на модном показе в причудливом пиджаке
Нападающий ПСЖ Неймар посетил показ компании Balmain во время недели моды в Париже.
Появились первые линзы с дополненной реальностью
Инженеры отмечают, что их устройство позволит сгладить переход от громоздких гарнитур до контактных линз.
Atlas Weekend 2020: певец Yungblud впервые выступит в Киеве
Английский певец Доминик Ричард Харрисон, более известный под псевдонимом Yungblud, выступит на фестивале Atlas Weekend.
Модельер Жан-Поль Готье уходит в отставку
Французский кутюрье в возрасте 67 лет решил завершить свою карьеру и воплотить в жизнь другие творческие идеи.
Ученые получили третий эмбрион почти вымершего северного белого носорога
Этот подвид, один из двух вариантов белых носорогов, обитавший в центре Африки, - самый большой носорог в мире и четвертый по размеру сухопутный зверь планеты, уступающий только трем видам слонов. В начале 1960-х в природе жило более двух тысяч этих животных. За 20 лет, в результате варварского браконьерства, их число сократилось до 15 особей. Несмотря на все усилия по охране вида, сегодня в живых остались только две самки, а последний самец по имени Судан умер в 2018 году.