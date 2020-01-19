Итоги дня 18 января: Порошенко опять вызвали в ГБР, зарплаты министров и подарок Зеленскому

1 ГБР в очередной раз вызвало Петра Порошенко на допрос. В Государственном бюро расследований сообщили, что проводят расследования по ряду криминальных производств, и Петр Порошенко должен быть допрошен по ним в качестве свидетеля. Сам Порошенко отменил из-за этого поездку в Швейцарию и ожидает вручения повесток ГБР согласно нормам УПК.

2 Кабинет министров обнародовал информацию о зарплате министров. Правительство обнародовало информацию о заработной плате членов Кабинета министров Украины. Так средняя заработная плата Премьер-министра Украины Алексея Гончарука в 2019 году составила 60,479 тыс. грн.

3 Иран подтвердил передачу черных ящиков сбитого самолета Украине. Черные ящики с авиалайнера МАУ, который, по словам Ирана, 8 января случайно сбили его военные, будут отправлены в Украину.

4 Зеленский похвастался подарком из "украинского Нью-Йорка". Дети из прифронтового поселка Новгородское Донецкой области, которое называют украинским Нью-Йорком, подготовили президенту Владимиру Зеленскому подарок.

5 Глава МВФ предупредила об угрозе Великой депрессии в мировой экономике. Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика может вернуться в эпоху Великой депрессии 1920-х годов.

6 Восемь украинских военнослужащих ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе. За прошедшие сутки боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями видов вооружений

7 Мишель Платини раскритиковал работу ФИФА и CAS. Бывший президент УЕФА Мишель Платини сравнил действия ФИФА и Спортивного арбитражного суда (CAS) с работой мафии.

8 Тренер Селтика заговорил о Шведе на сборах в Дубае Главный тренер шотландского "Селтика" Нил Леннон после возвращения его команды с тренировочного сбора в ОАЭ высказался о работе украинского вингера Марьяна Шведа.

9 Реал на Сантьяго Бернабеу обыграл Севилью Дубль Каземиро подарил "сливочным" очередные три очка.

10 Команда экс-тренера Ливерпуля отобрала очки у Манчестер Сити Манчестер Сити не смог обыграть дома Кристал Пэлас в 23-м туре чемпионата Англии.

11 Неймар появился на модном показе в причудливом пиджаке Нападающий ПСЖ Неймар посетил показ компании Balmain во время недели моды в Париже.

12 Появились первые линзы с дополненной реальностью Инженеры отмечают, что их устройство позволит сгладить переход от громоздких гарнитур до контактных линз.

13 Atlas Weekend 2020: певец Yungblud впервые выступит в Киеве Английский певец Доминик Ричард Харрисон, более известный под псевдонимом Yungblud, выступит на фестивале Atlas Weekend.

14 Модельер Жан-Поль Готье уходит в отставку Французский кутюрье в возрасте 67 лет решил завершить свою карьеру и воплотить в жизнь другие творческие идеи.