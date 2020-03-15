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Воскресенье, 15.03.2020
Итоги дня 14 марта: карантин в Украине, Марш патриотов и эвакуация из Италии
Итоги дня 14 марта: карантин в Украине, Марш патриотов и эвакуация из Италии
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Итоги дня 14 марта: карантин в Украине, Марш патриотов и эвакуация из Италии

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Итоги дня 14 марта: карантин в Украине, Марш патриотов и эвакуация из Италии
07:15 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Украина закрывает границы из-за коронавируса. В Киеве прошел Марш патриотов. Украинцев эвакуируют из Италии. Ермак подчеркнул, что Украина не будет вести переговоры с боевиками ОРДЛО.

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Италия, Эвакуация, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Андрей Ермак, Марш патриотов.
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