Итоги дня 14 марта: карантин в Украине, Марш патриотов и эвакуация из Италии

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Карантин в Украине

Правительство Украины в субботу в 12.00 собралось на внеочередное заседание без участия прессы для рассмотрения решения Совета национальной безопасности и обороны по мерам относительно предотвращения распространения коронавируса в Украине.

Украинские консульства и посольства закрывают прием граждан в связи с объявлением пандемии коронавируса.

16 марта с 00:01 Украина закроет границу для иностранных граждан на 2 недели.

Из 230 пунктов пропуска через государственную границу Украины временно закроют 107. Кабинет министров Украины пока не принял решение о запрете на пересечение КПВВ с оккупированными территориям на востоке Украины.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) планирует в ближайшие двое суток выполнить несколько дополнительных регулярных рейсов для возвращения в Украину граждан, находящихся за границей.

В МВД разработали изменения в Уголовный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают уголовную ответственность за заражение опасной инфекционной болезнью, а также за самовольное оставление места обсервации или карантина.