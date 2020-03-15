Итоги дня 14 марта: карантин в Украине, Марш патриотов и эвакуация из Италии

Карантин в Украине
Правительство Украины в субботу в 12.00 собралось на внеочередное заседание без участия прессы для рассмотрения решения Совета национальной безопасности и обороны по мерам относительно предотвращения распространения коронавируса в Украине.
Украинские консульства и посольства закрывают прием граждан в связи с объявлением пандемии коронавируса.
16 марта с 00:01 Украина закроет границу для иностранных граждан на 2 недели.
Из 230 пунктов пропуска через государственную границу Украины временно закроют 107. Кабинет министров Украины пока не принял решение о запрете на пересечение КПВВ с оккупированными территориям на востоке Украины.
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) планирует в ближайшие двое суток выполнить несколько дополнительных регулярных рейсов для возвращения в Украину граждан, находящихся за границей.
В МВД разработали изменения в Уголовный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают уголовную ответственность за заражение опасной инфекционной болезнью, а также за самовольное оставление места обсервации или карантина.
В Киеве тысячи людей вышли на улицы для участия в Марше патриотов.
В центре Киева по случаю Дня украинского добровольца прошел Марш патриотов.
По данным киевской полиции в Марше патриотов по случаю Дня добровольца приняли участие около 5 тысяч человек.
Правительство приняло решение об эвакуации граждан Украины из Италии.
Правительство Украины поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Италии
У Министерства иностранных дел 17 марта будет информация о количестве украинцев, которые хотят эвакуироваться из Италии.
Ермак подчеркивает, что Украина не ведет и не будет вести переговоры с боевиками ОРДЛО.
Формат переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске в составе представителей Украины, Российской Федерации и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе остается неизменным. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Группа народных депутатов Украины фракции "Слуга народа" выступила с ответом на заявление касательно решения Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета, распространенное частью фракции в соцсети Facebook 13 марта.
Президент Украины Владимир Зеленский должен предоставить информацию о том, на основании каких директив глава Офиса президента Андрей Ермак подписал протокол заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
Теннисисты сборной Украины свой следующий матч в Кубке Дэвиса сыграют против команды Израиля.
Как решила жеребьевка матчей Первой Мировой группы, поединок пройдет в сентябре нынешнего года в Украине.
Мякяряйнен вслед за Фуркадом объявила о завершении карьеры
Кайса Мякяряйнен решила завершить карьеру профессиональной биатлонистки.
Завершился биатлонный сезон
Мартен Фуркад выиграл последнюю мужскую гонку сезона 2019/20.
Однако победы Фуркаду не хватило, чтобы победить в общем зачете Кубка мира. Йоханнесу Бё хватило четвертого места, чтобы обеспечить себе трофей с преимуществом в 2 очка.
Французская биатлонистка Жулия Симон выиграла гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти. "Серебро" сегодня завоевала швейцарка Селина Гаспарин, "бронза" досталась итальянке Лизе Виттоцци.
Доротея Вирер по итогам напряженного персьюита в Контиолахти все-таки добыла победу в общем зачете Кубка мира 2019/20.
23-й тур чемпионата Украины по футболу
Днепр-1 в рамках матча 23-го тура чемпионата Украины по футболу переиграл Мариуполь.
Вничью (1:1) завершился в субботу поединок между львовскими клубами ФК "Львов" и "Карпаты"
Александрия в матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу в результативном матче переиграла Колос.
47-летний Джуд Лоу станет отцом в шестой раз
На днях папарацци удалось сделать несколько эксклюзивных фото во время совместной прогулки пары по Лондону. Из фотографий, которые появились в сети видно, что Филиппа Коэн пыталась скрыть округлый живот за объемной одеждой.
Лондонский аукционный дом продал книгу с автографом Джоан Роулинг.
Один из экземпляров первого издания книги "Гарри Поттер и философский камень" с автографом Джоан Роулинг был куплен на аукционе 11 марта за $152 тыс.
"Евровидение юных музыкантов-2020": на участие подано более 30 заявок
С 13 марта комитет по отбору участника на "Евровидение юных музыкантов-2020" начал обрабатывать заявки, чтобы определить победителя.
Вслед за Google и Apple коронавирус COVID-19 внес свои коррективы и в работу корпорации Microsoft.
Компания решила провести конференцию Build 2020, которая должна была пройти в Сиэтле 19–21 мая, в онлайн-режиме, чтобы избежать массового скопления людей.