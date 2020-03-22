Выздоровевший по-прежнему один: Минздрав опроверг информацию ЦОЗ

В Министерстве здравоохранения Украины уточнили обнародованную ранее информацию касательно числа выздоровевших от новой коронавирусной инфекции COVID-19, такой пациент по-прежнему один.
"Минздрав сообщает: UPDATE: У 8 человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им были сделаны 2 повторных теста на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье днем на странице Минздрава Украины в соцсети Фейсбук.
Также в министерстве напомнили, что в Украине зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией (1 - выздоровел, 3 - летальные случаи, 43 - проходят лечение).
Ранее Центр общественного здоровья Минздрава страны сообщил, что по состоянию на день воскресенья в Украине от коронавируса выздоровели уже 8 человек.
Напомним:
В Министерстве здравоохранения Украины объяснили дисбаланс в последних данных Киевской горгосадминистрации и Центра общественного здоровья относительно зараженных коронавирусом в столице.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал группы людей, которые наиболее подвержены вирусу COVID-19.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.
По состоянию на 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
В Киеве в субботу зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщил мер Киева Виталий Кличко.
В мире 80% из тех, кто будет поражен коронавирусной инфекцией, перенесут её в легкой форме.
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Курящие граждане сильнее остальных подвержены заражению новым коронавирусом. Ученые объясняют это тем, что курильщики имеют более слабый иммунитет.
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