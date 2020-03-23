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СБУ пресекла очередную попытку распространения фейков о коронавирусе в стране

СБУ пресекла очередную попытку распространения фейков о коронавирусе в стране
05:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Служба безопасности Украины опровергла очередной фейк про коронавирус Covid-19.

Служба безопасности Украины выяснила, что первоисточниками размещения в интернете фейкового видео, которое якобы касается коронавируса, стали "боты" пророссийской направленности.

Об этом в Faсebook сообщает СБУ.

"Друзья, в соцсетях – очередной фейк про коронавирус. Не успели "отлетать" вертолеты, которые должны были распылять ночью дезинфекционные средства, как наши киберспециалисты зафиксировали попытки распространения новой чепухи. Теперь в сети "разгоняется" видео о том, что в городском транспорте (изначально шла речь о Виннице, а потом о Львове) произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса", - отмечается в сообщении.

Киберспециалисты установили, что этот конфликт на самом деле был зафиксирован значительно раньше, и он никоим образом не связан с коронавирусом.

В СБУ указывают, что первоисточниками размещения этого видео стали "боты", в частности пророссийской направленности. Впоследствии эти материалы стали активно распространять на сепаратистских и пророссийских ресурсах.

"Аномальное "вирусное" распространение материала указывает на вовлечение "ботоферм"для дестабилизации ситуации", - подчеркивают в спецслужбе.

В связи с этим СБУ призывает СМИ и граждан тщательно относиться к проверке информации и пользоваться официальными источниками, предостерегая: такие публикации направлены на расшатывание ситуации в нашем государстве.

Сейчас осуществляются меры для установления и привлечения к ответственности лиц, которые сознательно распространяют ложную информацию.

В СБУ напомнили, что на прошлой неделе были выявлены восемь человек, которые распространяли фейки о коронавирусе. Совместно с Нацполицией в отношении их приняты меры административного воздействия. Как выяснилось, что один из таких "киберактивистов" получал задание из страны-агрессора на дестабилизацию ситуации путем распространения фейков о COVID-19.

Напомним: 

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СБУ, Коронавирус, Фэйк.
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