В Украину прилетел самолет с 250 тысячами экспресс-тестов на коронавирус (Фото)

Новости Украины:Самолет Ил-76 с медсредствами для борьбы с коронавирусом сел в Киеве.

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" (Киев) из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19", - говорится в сообщении.

После завершения дезинфекционных мероприятий санитарными службами самолет начнут разгружать. Медицинские средства в понедельник, 23 марта, будет переданы в лаборатории в регионы Украины. Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, Госпогранслужбы и других.

"Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста", - пояснили в Офисе президента.

Отмечается, что на этой неделе запланировано еще несколько аналогичных рейсов.

Напомним: