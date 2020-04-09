Итоги дня 8 апреля: "Кредитные каникулы" и вероятное продление карантина в Украине

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля
По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Карантин могут продлить: Шмыгаль заявил о ситуации в Украине
Карантинные мероприятия в Украине, при снижении уровня заболеваемости коронавирус, начнут ослаблять не раньше мая.
Об ослаблении карантинных мер можно будет говорить только в мае, при условии снижения динамики заболеваемости COVID-19 в Украине.
"Кредитные каникулы": В Киеве предпринимателей освободили от выплат
На время ограничительных мероприятий столичных предпринимателей освободили от кредитных выплат.
Карантин: Украинцам упростили предоставление соцпомощи
В Украине на время карантина значительно упростили получение соцпомощи для населения.
Время карантина: Как будет проводится аттестация выпускников ПТУ
Государственная квалификационная аттестация выпускников заведений профессионально-технического образования (ПТУ), если она припадает на период карантина, должна проходить в дистанционной форме.
Пандемия COVID-19: В Минветеранов создали координационный штаб оказания помощи
В Министерстве по делам ветеранов создали координайний штаб, который будет заниматься помощью во время пандемии коронавируса. Штаб будет осуществлять ежедневный мониторинг обращений ветеранов по удовлетворению их жизненных потребностей.
От коронавируса умер участник двух Олимпиад итальянец Донато Сабиа
Бывший легкоатлет Донато Сабиа умер из-за коронавируса.
Олимпийский огонь будет храниться в тайном месте
Власти Японии ввели в стране чрезвычайное положение.
Чемпионат мира по легкой атлетике "сдвинут" на один год
Всемирная легкая атлетика (World Athletics) анонсировала новые даты проведения чемпионата мира в Орегоне (США).
Певец Джон Прайн умер от коронавируса
Он и его жена заразились коронавирусом во время европейского тура.
Каннского кинофестиваля в этом году не будет: ответ организаторов
Директор фестиваля не хочет проводить его в онлайн-формате.
Forbes снова признал Кайли Дженнер самой молодой миллиардершей в мире
Знаменитая модель и блогер во второй раз стала самой молодой миллиардершей.