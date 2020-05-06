Карта коронавируса в Украине и мире 6 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 13 184. За сутки обнаружили 487 новых случаев, из них 24 ребенка и 72 медработника.

Умерли 327 пациентов (11 за сутки), выздоровели 2097 человек.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки подтверждено в Днепропетровской области - 90, Львовской - 39 , Черновицкой - 37 , в Киеве – 68 случаев.

За минувшие сутки зафиксировали 487 новых случаев (сутками ранее - 366), 11 человек умерло (сутками ранее - 13), 118 выздоровели (сутками ранее - 256).

На амбулаторном лечении 9304 пациента, из них 744 ребенка и 2112 медиков. Госпитализировано 3880 человек, из них 161 ребенок и 439 медиков. На аппарате ИВЛ находятся 169 человек, из них один ребенок и 14 медиков.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 06.05.2020

Из 316 скончавшихся в результате вызванных болезнью осложнений 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 2 097 пациентов уже выздоровели, из них 490 медработников.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 6 мая в мире зафиксировано 3 727 802 случая коронавируса, в частности 258 339 летальных исхода, и 1 242 388 людей выздоровели.

COVID-19 распространился на 212 стран мира, за сутки было обнаружено 3 284 новых случая, а также зафиксировано 312 новых смертей.

Лидером заболеваемости остаются США, где зафиксировано 1 237 633 случая, из них 72 271 смертельных и 200 628 выздоровлений. В Испании и Италии зафиксировано 250 561 и 213 013 случаев коронавируса соответственно.

В Великобритании в настоящее время зарегистрировано 194 990 случаев, из них 29 427 смертей.

Наибольшее число новых случаев за последние сутки было зафиксировано в Бразилии — 1 238 (всего 115 953), а также в Мексике, где обнаружили 1 120 новых случаев (26 025 всего), и 236 новых смерти (2 507 всего). Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Россия по состоянию на среду, 6 мая, обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В стране, по официальным данным, заболели 165 929 человек.

Заражение коронавирусом по разным странам на 06.05.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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