Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве три дня растет количество инфицированных COVID-19
В Киеве три дня растет количество инфицированных COVID-19
В Украине могут появится "паспорта здоровья"
В Украине могут появится "паспорта здоровья"
СМИ: ФИФА даст согласие на пять замен
СМИ: ФИФА даст согласие на пять замен
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 мая

Карта коронавируса в Украине и мире 6 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Смотрите фото (5)
Карта коронавируса в Украине и мире 6 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
12:54 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

 

Коронавирус в Украине

Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 13 184. За сутки обнаружили 487 новых случаев, из них 24 ребенка и 72 медработника.

Умерли 327 пациентов (11 за сутки), выздоровели 2097 человек.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки подтверждено в Днепропетровской области - 90, Львовской - 39 , Черновицкой - 37 , в Киеве – 68 случаев.

За минувшие сутки зафиксировали 487 новых случаев (сутками ранее - 366), 11 человек умерло (сутками ранее - 13), 118 выздоровели (сутками ранее - 256).

На амбулаторном лечении 9304 пациента, из них 744 ребенка и 2112 медиков. Госпитализировано 3880 человек, из них 161 ребенок и 439 медиков. На аппарате ИВЛ находятся 169 человек, из них один ребенок и 14 медиков.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 06.05.2020

Из 316 скончавшихся в результате вызванных болезнью осложнений 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 2 097 пациентов уже выздоровели, из них 490 медработников.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 6 мая в мире зафиксировано 3 727 802 случая коронавируса, в частности 258 339 летальных исхода, и 1 242 388 людей выздоровели. 

COVID-19 распространился на 212 стран мира, за сутки было обнаружено 3 284 новых случая, а также зафиксировано 312 новых смертей.

Лидером заболеваемости остаются США, где зафиксировано 1 237 633 случая, из них 72 271 смертельных и 200 628 выздоровлений. В Испании и Италии зафиксировано 250 561 и 213 013 случаев коронавируса соответственно.

В Великобритании в настоящее время зарегистрировано 194 990 случаев, из них 29 427 смертей.

Наибольшее число новых случаев за последние сутки было зафиксировано в Бразилии — 1 238 (всего 115 953), а также в Мексике, где обнаружили 1 120 новых случаев (26 025 всего), и 236 новых смерти (2 507 всего). Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Россия по состоянию на среду, 6 мая, обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В стране, по официальным данным, заболели 165 929 человек.

Заражение коронавирусом по разным странам на 06.05.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2, Карта распространения коронавируса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
02 Приметы и поверья на 6 мая 2020 года, что категорически запрещено делать
03 Грозы с градом и шквальный ветер: в Украине значительно ухудшится погода
04 Итоги дня 5 мая: Карантин и школа, делегация ТКГ и трудоустройство заробитчан
05 Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 13 000
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине меняются условия карантина: что изменится с 11 мая
В Украине меняются условия карантина: что изменится с 11 мая
В МИД прокомментировали возобновление авиасообщения
В МИД прокомментировали возобновление авиасообщения
Карта коронавируса в Украине и мире 6 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Сыну Принца Гарри исполнился год: каким будет праздник
Сыну Принца Гарри исполнился год: каким будет праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь