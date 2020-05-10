Главные события недели: смягчение карантина, отзыв посла Грузии, новый состав делегации в ТКГ и другое

1 Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. По состоянию на 10 мая в Украине зафиксировано 522 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19.

2 В Украине ослабляют карантин. Часть учреждений смогут вернуться к работе. В Украине с понедельника, 11 мая, по решению правительства ослабляются карантинные меры - будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности при условии соблюдения ими противоэпидемических мер.

3 ВНО 2020: В Минобразования разрешили менять место сдачи Минобразования разрешило участникам, которые проживают в другой области или на расстоянии свыше 150 км от учебного заведения, менять место сдачи ВНО.

4 Зеленский утвердил состав делегации Украины в ТКГ Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

5 Проиндексированные пенсии: в Украине начали выплаты В Минсоцполитики заявили о начале выплаты проиндексированных пенсий 8,4 миллиона пенсионеров.

6 Ляшко: раньше 1 сентября учебные заведения открываться не будут Главный санитарный врач Виктор Ляшко убежден, что запуск учебных заведений Украины невозможен до осени 2020 года из-за введенного правительством карантина.

8 "Восточное партнерство": Украина и Польша обсудили подготовку к саммиту Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с главой МИДа Республики Польша Яцеком Чапутовичем обсудили подготовку к саммиту "Восточного партнерства".

10 Зеленский на Закарпатье побывал на границе с Венгрией и посетил мост через Тису. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Закарпатскую область посетил пункт пропуска на границе с Венгрией и ознакомился с состоянием реализации в регионе программы "Большое строительство". Зеленский ожидает в ближайшие месяцы положительных результатов от назначения Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. Также Зеленский заявил, что украинская сторона не препятствует выезду граждан на работу в другие страны при условии предоставления трудового контракта минимум на три месяца.

11 Георгий Гахария заявил, что правительство Грузии продолжит дипломатические отношения с Украиной. Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Михаила Саакашвили на высокую должность в Украине, однако разработает тактику защиты от его авантюр.

12 Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса Уроженка Днепра Надежда Киченок попала в список рекордсменок женского тенниса.

13 Боец ММА повторил шпагат Ван Дамма 104-килограммовый боец MMA повторил знаменитую растяжку ван Дамма.

14 Ломаченко и Усик снялись в российском фильме о церкви Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко поучаствовали в съемках фильма про российский монастырь Корсунская пустынь.

15 Усика и Ломаченко включили в базу Миротворца Украинские боксеры обвинены в российской пропаганде.

16 В футболе из-за коронавируса внесли кардинальное изменение в правила В правила футбола были временно внесены изменения.

17 Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил Бронзовый призер чемпионата мира и чемпионата Европы в борьбе вольным стилем Богдан Грицай опубликовал только первое видео на своем YouTube канале, а уже успел получить дозу хэйта и хайпа. Украинец прошелся катком по супертяжеловесу Александру Усику (17-0, 13 КО) за последние видео, в котором принял участие боксер.

18 Большой спорт возвращается: результаты всех боев UFC 249 Все результаты боев UFC 249, который прошел во Флориде в ночь с 9 на 10 мая.

19 Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после скандального высказывания Украинская телеведущая Регина Тодоренко, работающая и живущая в России, выпустила фильм о домашнем насилии.

20 Миллиардер Илон Маск и певица Граймс стали родителями На странице в твиттер Илон Маск признался, что роды Граймс состоялись 4 мая.

21 "У нас есть кое-что для вас": знаменитости будут читать "Гарри Поттера" на карантине Для поддержки во время карантина звезды будут читать фанатам их любимую сагу о мальчике волшебнике.

22 "Меняющий игру": в британской больнице нашли новую работу Бэнкси В английской больнице города Саутгемптон появилась новая работа известного уличного художника Бэнкси.

23 Звезда "Гарри Поттера" стал папой: кто родился у актера Известный британский актер Руперт Гринт впервые стал отцом.

24 Поздравления с Днем победы Ольги Куриленко обернулось для нее морем критики Девушка Бонда из фильма Квант милосердия и звезда фильмов Обливион и Смерть Сталина Ольга Куриленко на своей странице в Instagram поздравила европейских фолловеров с Днем памяти и примирения, который мир отмечал 8 мая, а фолловеров из стран бывшего Советского Союза с Днем победы.