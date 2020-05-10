Главные события недели: смягчение карантина, отзыв посла Грузии, новый состав делегации в ТКГ и другое

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
По состоянию на 10 мая в Украине зафиксировано 522 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19.
В Украине ослабляют карантин. Часть учреждений смогут вернуться к работе.
В Украине с понедельника, 11 мая, по решению правительства ослабляются карантинные меры - будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности при условии соблюдения ими противоэпидемических мер.
ВНО 2020: В Минобразования разрешили менять место сдачи
Минобразования разрешило участникам, которые проживают в другой области или на расстоянии свыше 150 км от учебного заведения, менять место сдачи ВНО.
Зеленский утвердил состав делегации Украины в ТКГ
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.
Проиндексированные пенсии: в Украине начали выплаты
В Минсоцполитики заявили о начале выплаты проиндексированных пенсий 8,4 миллиона пенсионеров.
Ляшко: раньше 1 сентября учебные заведения открываться не будут
Главный санитарный врач Виктор Ляшко убежден, что запуск учебных заведений Украины невозможен до осени 2020 года из-за введенного правительством карантина.
Ситуация с пожарами в Украине
На Житомирщине спасатели ликвидировали возгорание лесной подстилки вблизи села Норинск в Лугинском районе.
Кабинет министров Украины выделит Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 7,7 млн грн и Государственному агентству лесных ресурсов 37,7 млн грн для осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами на территории Житомирской области.
"Восточное партнерство": Украина и Польша обсудили подготовку к саммиту
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с главой МИДа Республики Польша Яцеком Чапутовичем обсудили подготовку к саммиту "Восточного партнерства".
Визит Зеленского на Луганщину
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область почтил память погибших в годы Второй мировой войны, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область записал видеообращение к украинцам по случаю Дня памяти и примирения, который отмечается 8 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил г. Золотое Попаснянского района во время рабочей поездки в Луганскую область, где осмотрел квартиры, капитальный ремонт которых сделали за счет государственных средств.
Зеленский на Закарпатье побывал на границе с Венгрией и посетил мост через Тису.
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Закарпатскую область посетил пункт пропуска на границе с Венгрией и ознакомился с состоянием реализации в регионе программы "Большое строительство".
Зеленский ожидает в ближайшие месяцы положительных результатов от назначения Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.
Также Зеленский заявил, что украинская сторона не препятствует выезду граждан на работу в другие страны при условии предоставления трудового контракта минимум на три месяца.
Георгий Гахария заявил, что правительство Грузии продолжит дипломатические отношения с Украиной.
Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Михаила Саакашвили на высокую должность в Украине, однако разработает тактику защиты от его авантюр.
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Уроженка Днепра Надежда Киченок попала в список рекордсменок женского тенниса.
Боец ММА повторил шпагат Ван Дамма
104-килограммовый боец MMA повторил знаменитую растяжку ван Дамма.
Ломаченко и Усик снялись в российском фильме о церкви
Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко поучаствовали в съемках фильма про российский монастырь Корсунская пустынь.
Усика и Ломаченко включили в базу Миротворца
Украинские боксеры обвинены в российской пропаганде.
В футболе из-за коронавируса внесли кардинальное изменение в правила
В правила футбола были временно внесены изменения.
Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил
Бронзовый призер чемпионата мира и чемпионата Европы в борьбе вольным стилем Богдан Грицай опубликовал только первое видео на своем YouTube канале, а уже успел получить дозу хэйта и хайпа. Украинец прошелся катком по супертяжеловесу Александру Усику (17-0, 13 КО) за последние видео, в котором принял участие боксер.
Большой спорт возвращается: результаты всех боев UFC 249
Все результаты боев UFC 249, который прошел во Флориде в ночь с 9 на 10 мая.
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