Итоги дня 28 мая: услуга паспорта и кода для 14-летних и частичный запуск электричек в Украине

1 В Украине уже 22 382 случаев коронавируса: области с наибольшим приростом COVID-19 Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 13 из 24 областей Украины, а также в Киеве, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг утром.

4 В Украине планируют создать оборонно-промышленное министерство По словам секретаря СНБО, на первом этапе будет также введена должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, к полномочиям которого будут отнесены вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли.

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8 ФБУ досрочно завершила сезон Первой лиги Сезон в Суперлиге был завершен еще в марте.

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