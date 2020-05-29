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Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 28 мая: услуга паспорта и кода для 14-летних и частичный запуск электричек в Украине
Итоги дня 28 мая: услуга паспорта и кода для 14-летних и частичный запуск электричек в Украине
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Итоги дня 28 мая: услуга паспорта и кода для 14-летних и частичный запуск электричек в Украине

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Итоги дня 28 мая: услуга паспорта и кода для 14-летних и частичный запуск электричек в Украине
07:22 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Украине планируют создать оборонно-промышленное министерство. В Украине уже 22 382 случаев коронавируса: области с наибольшим приростом COVID-19.

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Украина, Кабмин, Заболевание, Карантин, ГСЧС, Коронавирус, Нацполиция, ГУНП, Covid-19, Зарадение.
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