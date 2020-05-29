Итоги дня 28 мая: услуга паспорта и кода для 14-летних и частичный запуск электричек в Украине

В Украине уже 22 382 случаев коронавируса: области с наибольшим приростом COVID-19
Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 13 из 24 областей Украины, а также в Киеве, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг утром.
УЗ с 1 июня частично запустит пригородные электрички
Акционерная компания "Укрзализныця" с 1 июня частично возобновит движение пригородных поездов.
ГПСУ: в полночь откроются 66 пунктов пропуска на украинской границе
В полночь 29 мая откроются 66 пунктов пропуска на украинской границе со странами ЕС и Молдовой, 56 останутся закрытыми, в частности на направлении России и Беларуси.
В Украине планируют создать оборонно-промышленное министерство
По словам секретаря СНБО, на первом этапе будет также введена должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, к полномочиям которого будут отнесены вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли.
За один подход: Минцифры презентовало новую услугу паспорта и кода для 14-летних
Министерство цифровой трансформации Украины и Государственная миграционная служба Украины презентовали услугу, которая позволяет 14-летним гражданам одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика.
Матч Шахтер - Динамо обслужит Монзуль
УАФ огласила официальных лиц 24-го тура УПЛ.
Следующий бой Усика планируется на август
Поединок украинца с Чисорой должен пройти за пределами Великобритании.
ФБУ досрочно завершила сезон Первой лиги
Сезон в Суперлиге был завершен еще в марте.
Тираж "Солодкой Даруси" достиг 200 тысяч экземпляров
Издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" сообщило, что общий тираж романа украинской писательницы Марии Матиос достиг 200 тыс. экземпляров.
В Канаде расстреляли рэпера Houdini: полиция пока не нашла нападавших
Канадский рэпер Димарджио Дженкинс, более известный как Houdini был застрелен в Торонто.
Звезда фильма "Заражение" переболела коронавирусом: что известно
Знаменитая французская актриса Марион Котийяр переболела COVID-19.
В Нью-Йорке умер драматург, сценарист и ЛГБТ-активист
Причиной смерти 84-летнего Ларри Крамера стала пневмония.
TikTok для музыкантов: Facebook запускает музыкальную платформу Collab
Facebook запустил музыкальную платформу Collab, где музыканты могут дистанционно джемовать друг с другом.