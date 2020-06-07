Итоги дня 6 июня: День Журналиста и "распродажа тюрем" в Украине

1 COVID-19 в Украине За минувшие сутки в Украине зафиксировали 550 новых заболевших коронавирусом COVID-19.

2 Криклий: в Украине планируют обновить 1385 мостов Безопасность и надежность являются ключевыми приоритетами по достройке моста в Запорожье и реализации других важных проектов дорожной инфраструктуры в рамках Национальной программы восстановления мостов и "Большого строительства".

3 Зеленский на велосипеде встретился с журналистами в резиденции Залесье Встреча проходит по случаю Дня журналиста, который в Украине празднуют 6 июня.

4 Денис Малюська: Минюст планирует "распродажу тюрем" на лето и осень Министерство юстиции планирует выставить на продажу тюрьмы, которыми сейчас не пользуются.

5 Кто может возглавить Минобразования: Зеленский назвал перечень кандидатов На эту должность претендуют четыре человека.

6 Президент ФИФА: Здоровье людей должно быть на первом месте Глава ФИФА Джанни Инфантино анонсировал план изменений в мировом футболе, календаре и финансовой политике.

7 Бавария приблизилась к чемпионству, обыграв в гостях Байер Мюнхенцы забили четыре мяча леверкузенцам, пропустив первыми.

8 Шевченко посетил военный госпиталь (Фото) Главный тренер лично посетил медиков.

9 Заря минимально обыграла Колос и укрепилась на второй строчке УПЛ Коллектив Руслана Костышина серьезно отстал от конкурентов

10 Шахтер благодаря дублю Марлоса справился с Десной Горняки удержали победный счет на НСК Олимпийский.

12 Протесты в США: Banksy посвятил новую работу проблеме расизма (Фото) Новая работа британского уличного художника посвящена погибшему Джорджу Флойду.

13 Жизнь возвращается на круги своя: Голливуд на следующей неделе восстановит съемки Голливуд восстановит съемки 12 июня.