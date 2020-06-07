Итоги дня 6 июня: День Журналиста и "распродажа тюрем" в Украине

COVID-19 в Украине
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 550 новых заболевших коронавирусом COVID-19.
Криклий: в Украине планируют обновить 1385 мостов
Безопасность и надежность являются ключевыми приоритетами по достройке моста в Запорожье и реализации других важных проектов дорожной инфраструктуры в рамках Национальной программы восстановления мостов и "Большого строительства".
Зеленский на велосипеде встретился с журналистами в резиденции Залесье
Встреча проходит по случаю Дня журналиста, который в Украине празднуют 6 июня.
Денис Малюська: Минюст планирует "распродажу тюрем" на лето и осень
Министерство юстиции планирует выставить на продажу тюрьмы, которыми сейчас не пользуются.
Кто может возглавить Минобразования: Зеленский назвал перечень кандидатов
На эту должность претендуют четыре человека.
Президент ФИФА: Здоровье людей должно быть на первом месте
Глава ФИФА Джанни Инфантино анонсировал план изменений в мировом футболе, календаре и финансовой политике.
Бавария приблизилась к чемпионству, обыграв в гостях Байер
Мюнхенцы забили четыре мяча леверкузенцам, пропустив первыми.
Шевченко посетил военный госпиталь (Фото)
Главный тренер лично посетил медиков.
Заря минимально обыграла Колос и укрепилась на второй строчке УПЛ
Коллектив Руслана Костышина серьезно отстал от конкурентов
Шахтер благодаря дублю Марлоса справился с Десной
Горняки удержали победный счет на НСК Олимпийский.
Звезда "Сельмы" обвинил американскую Киноакадемию в предвзятости
Звезда фильма "Сельма" уличил Киноакадемию в предвзятости.
"Всем вам жму руки и горжусь": Константин Стогний поздравил журналистов с праздником
Известный журналист и телеведущий Константин Стогний высказал свое мнение о сегодняшнем празднике.
Протесты в США: Banksy посвятил новую работу проблеме расизма (Фото)
Новая работа британского уличного художника посвящена погибшему Джорджу Флойду.
Жизнь возвращается на круги своя: Голливуд на следующей неделе восстановит съемки
Голливуд восстановит съемки 12 июня.
"Ознакомились с аптечками и процедурами безопасности": чем занялись астронавты Crew Dragon в первую неделю на МКС
Новый члены экипажа МКС Роберт Бенкен и Дуглас Херли завершили свою первую рабочую неделю на станции.