Итоги дня 8 июня: Коронавирус и смягчение карантина в Украине

1 В Украине - почти 500 новых случаев COVID-19 Среди украинцев продолжает расти число зараженных коронавирусом.

2 Карантин: в Украине смягчили нормы ограничений касательно работы рынков 8 июня, вступило в силу постановление по смягчению санитарных норм работы рынков во время пандемии.

3 "Первый безбарьерный орган власти": Кулеба инициировал превращение МИДа Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Дмитрий Щебетюк подписали меморандум о сотрудничестве.

4 Председатель Нацслужбы здоровья: Степанов уже определился с кандидатом Глава Минздрава передаст на рассмотрение правительства соответствующие документы для назначения избранного кандидата на должность главы НСЗУ.

5 Украинские теннисисты сыграют на выставочном турнире в Сербии Три украинских теннисиста примут участия в соревнованиях в Академии Янко Типсаревича.

6 Павелко: Шевченко искренне живет сборной Андрей Шевченко остается на посту главного тренера сборной Украины.

7 Австралия может принять третий бой Фьюри - Уайлдер Экзотический вариант для такого поединка.

8 Турецкий тренер заинтересован в работе в Динамо Эрол Булут заинтересован в работе в киевском клубе.

9 Самым ожидаемым сиквелом 2021 года стал "Веном 2" Картина получила подзаголовок Let There Be Carnage, то есть "Да будет резня", но в оригинале содержится непереводимая игра слов.

10 Принц Филипп празднует день рождения Несмотря на отсутствие титула "король", Филипп всю жизнь преданно служил британской королевской семье.