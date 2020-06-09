Итоги дня 8 июня: Коронавирус и смягчение карантина в Украине

В Украине - почти 500 новых случаев COVID-19
Среди украинцев продолжает расти число зараженных коронавирусом.
Карантин: в Украине смягчили нормы ограничений касательно работы рынков
8 июня, вступило в силу постановление по смягчению санитарных норм работы рынков во время пандемии.
"Первый безбарьерный орган власти": Кулеба инициировал превращение МИДа
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Дмитрий Щебетюк подписали меморандум о сотрудничестве.
Председатель Нацслужбы здоровья: Степанов уже определился с кандидатом
Глава Минздрава передаст на рассмотрение правительства соответствующие документы для назначения избранного кандидата на должность главы НСЗУ.
Украинские теннисисты сыграют на выставочном турнире в Сербии
Три украинских теннисиста примут участия в соревнованиях в Академии Янко Типсаревича.
Павелко: Шевченко искренне живет сборной
Андрей Шевченко остается на посту главного тренера сборной Украины.
Австралия может принять третий бой Фьюри - Уайлдер
Экзотический вариант для такого поединка.
Турецкий тренер заинтересован в работе в Динамо
Эрол Булут заинтересован в работе в киевском клубе.
Самым ожидаемым сиквелом 2021 года стал "Веном 2"
Картина получила подзаголовок Let There Be Carnage, то есть "Да будет резня", но в оригинале содержится непереводимая игра слов.
Принц Филипп празднует день рождения
Несмотря на отсутствие титула "король", Филипп всю жизнь преданно служил британской королевской семье.
"Чилдрен Кинофест 2020": объявлены победители
Победителем кинофестиваля для детей и подростков "Чилдрен Кинофест", который в этом году проходил онлайн, стал украинский фильм "Фокстер & Макс".
Samsung Galaxy Unpacked 2020: чего ожидать от предстоящей презентации
Несмотря на то, что мероприятие пройдет в режиме онлайн, этот день будет богатым на новые гаджеты.