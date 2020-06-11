Итоги дня 10 июня: Пороршенко в ГБР, шраф Зеленскому и новая программа МВФ

В рамках ослабления ограничений, в частности, открыли базы отдыха и два пункта пропуска на Донбассе.

С 10 июня в Украине в рамках очередного ослабления карантинных ограничений сняты некоторые запреты при условии соблюдения противоэпидемических правил.

Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на сумму 5 миллиардов долларов. Первый транш в размере свыше 2 миллиардов долларов уже направлен Украине.

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Подозрение для Порошенко

Пятому президенту Петру Порошенко в ГБР вручили подозрение, но его адвокат опроверг это и заявил, что он покинул помещение. Позднее ГБР опубликовало видео того, как Порошенко удалось уклониться от вручения подозрения.

ГБР считает, что экс-президент склонил к незаконному указу главу Службы внешней разведки, хотя следствие по этому делу хотело объявить пятому президенту подозрение в захвате власти.