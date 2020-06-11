Итоги дня 10 июня: Пороршенко в ГБР, шраф Зеленскому и новая программа МВФ

Очередное смягчение карантина
С 10 июня в Украине в рамках очередного ослабления карантинных ограничений сняты некоторые запреты при условии соблюдения противоэпидемических правил.
В рамках ослабления ограничений, в частности, открыли базы отдыха и два пункта пропуска на Донбассе.
Новая программа МВФ для Украины
Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на сумму 5 миллиардов долларов. Первый транш в размере свыше 2 миллиардов долларов уже направлен Украине.
Деньги пойдут на поддержку экономики и помощь людям.
Подозрение для Порошенко
Пятому президенту Петру Порошенко в ГБР вручили подозрение, но его адвокат опроверг это и заявил, что он покинул помещение. Позднее ГБР опубликовало видео того, как Порошенко удалось уклониться от вручения подозрения.
ГБР считает, что экс-президент склонил к незаконному указу главу Службы внешней разведки, хотя следствие по этому делу хотело объявить пятому президенту подозрение в захвате власти.
Ситуация с коронавирусом
По состоянию на утро 10 июня в Украине зафиксировано 28 381 случай коронавируса. От болезни умерли 833 человека, 12 769 больных - выздоровели.
Зеленскому выписали штраф за нарушение карантина
Зеленский заявил, что ему выписали штраф за нарушение карантинных ограничений во время рабочей поездки в Хмельницкую область.
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Устроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов пытался покончить с собой. На шее актера были замечены подозрительные следы.
Atlas Weekend хотят провести зимний фестиваль
Организаторы киевского Atlas Weekend хотят провести двухдневный зимний фестиваль.
Фьюри и Джошуа проведут два боя
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что его клиент, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), достиг договоренности о двух боях против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO).
Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо
Обладатель титула WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон одержал уверенную победу нокаутом над пуэрториканцем Феликсом Карабальо.
Ребров принял условия Фенербахче
Турецкое издание Fotospor сообщает, что украинский тренер Сергей Ребров принял условия, которые поставил перед ним президент «Фенербахче» Али Коч.