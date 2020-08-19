Итоги 19 августа: COVID-19 в Украине, Кравчук "удивил" на переговорах в ТКГ

В Украине новый антирекорд - за сутки почти две тысячи больных. День независимости 2020: когда празднуем и сколько отдыхаем.

В Украине новый антирекорд - за сутки почти две тысячи больных

Коронавирусная болезнь набирает обороты - в Украине уже почти 96,5 тысяч зараженных.

Кравчук "приятно удивил" на переговорах ТКГ: детали

Леонид Кравчук и первый премьер страны Витольд Фокин впервые официально приняли участие в переговорах ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в Фейсбуке рассказал член политической подгруппы ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

Карантин: в Минздраве рассказали, когда Украину еще раз поделят на зоны

Сегодня, пересмотрят зонирование на территории Украины по уровням эпидопасности. Об этом на брифинге заявил замглавы Минздрава, главный госсанврач Виктор Ляшко.

День независимости 2020: когда празднуем и сколько отдыхаем

День независимости Украины - государственный праздник, который ежегодно отмечают 24 августа. Этот день предполагает отдельный выходной. Украинцы будут отдыхать три дня подряд - с 22 по 24 августа.

Кабмин утвердил проект закона помощи по частичной безработице: детали

В Кабмине Украины на сегодняшнем заседании приняли проект закона о внесении изменений в статью 47 "О занятости населения" относительно предоставления помощи по частичной безработице. Данное решение единогласно поддержали на заседании.

Официально: Куман - главный тренер Барселоны

Барселона сообщила о назначении главным тренером Рональда Кумана.

Лопес: Ломаченко поплатится за свою самоуверенность

Теофимо Лопес увидел плюс от того, что бой с украинцем пройдет без зрителей.

Новый сезон начнется без системы VAR

Старт нового сезона будет дан уже в эту пятницу.

"У этих историй нет понятия "время"": первая часть "Гарри Поттера" собрала в кино больше миллиарда долларов

Мировые кассовые сборы фильма "Гарри Поттер и философский камень" превысили 1 млрд долл.

Новый трек от Cardi B и Megan Thee Stallion установил рекорд в чарте Billboard

Дуэтная песня WAP исполнительниц Cardi B (Карди Би) и Megan Thee Stallion (Меган Ти) заняла первое место в хит-параде Billboard Hot 100.

На 73 году жизни умер актер "Огненной колесницы" Бен Кросс

Британский актер, писатель и музыкант Бен Кросс скончался в возрасте 72 лет в Вене, Австрия.