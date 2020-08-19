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Среда, 19.08.2020
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Итоги 19 августа: COVID-19 в Украине, Кравчук "удивил" на переговорах в ТКГ

Итоги 19 августа: COVID-19 в Украине, Кравчук "удивил" на переговорах в ТКГ
Обновлено 21:32 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
В Украине новый антирекорд - за сутки почти две тысячи больных. День независимости 2020: когда празднуем и сколько отдыхаем.

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Все по теме:

Украина, ЕС, Беларусь, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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