Итоги 10 сентября: новое карантинное зонирование в Украине и Богдана вызвали в ГБР

Коронавирус в Украине: зарегистрировано уже более 145 тысяч заболевших. После нашумевшего интервью Гордону Богдана вызывают на допрос в ГБР. Защитник Динамо перенес операцию.

Коронавирус в Украине и мире

Больше всего случаев COVID-19 – в Киеве, Львовской и Харьковской областях.

За сутки 9 сентября диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 2 582 людям, 44 больных умерли, 1 174 пациентов выздоровели.

9 сентября в мире обнаружили 286 000 случаев заражения коронавирусом. В частности 40 000 в странах Европы.

В Украине обновят карантинное зонирование

В Украине с понедельника начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Об этом в своем Телеграм-канале написал министр Кабмина Олег Немчинов.

После нашумевшего интервью Гордону Богдана вызывают на допрос в ГБР

Следователи ГБР хотят получить объяснения от Богдана по озвученным им заявлениям в интервью, которое вышло накануне.

Штрафы и тюрьма: В МОН рассказали, что грозит директорам школ за нарушение карантина

Минобразования требует закрыть школы в "красной" зоне карантина и грозят штрафами и криминальной ответственностью.

Украинская топ-теннисистка уволила тренера после комментария в twitter

Украинка Даяна Ястремская больше не работает с тренером Сашей Баином. Об этом сообщила сама теннисистка у себя в соцсетях.

Кубок Украины: результаты жеребьевки второго предварительного раунда

Сегодня, 10 сентября, в Доме футбола в Киеве состоялась процедура жеребьевки второго предварительного раунда Кубка Украины.

Защитник Динамо перенес операцию

Центральному защитнику Динамо Никите Бурде сделали операцию на ахилловом сухожилии. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

"Вечный оптимизм": у Rolling Stones появился свой специализированный магазин

Легендарная группа Rolling Stones открыла свой первый специализированный магазин на Карнаби-стрит в Лондоне, несмотря на то, что пандемия коронавируса резко снизила количество туристов в городе.

"Сумно": Alyona Alyona поднимает тему насилия в новом треке

Украинская рэперша Alyona Alyona посвятила видео "Сумно" всем тем, кто был подвержен насилию.

Кевина Спейси снова обвиняют в сексуальном домогательстве

Американский актер Энтони Рэпп подал в суд на Кевина Спейси из-за сексуальных домогательств.