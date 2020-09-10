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Четверг, 10.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 10 сентября: новое карантинное зонирование в Украине и Богдана вызвали в ГБР
Итоги 10 сентября: новое карантинное зонирование в Украине и Богдана вызвали в ГБР
Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"
Трансляция матчей Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты
Трансляция матчей Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты
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Кевина Спейси снова обвиняют в сексуальном домогательстве

Итоги 10 сентября: новое карантинное зонирование в Украине и Богдана вызвали в ГБР

Итоги 10 сентября: новое карантинное зонирование в Украине и Богдана вызвали в ГБР
21:19 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Коронавирус в Украине: зарегистрировано уже более 145 тысяч заболевших. После нашумевшего интервью Гордону Богдана вызывают на допрос в ГБР. Защитник Динамо перенес операцию.

Коронавирус в Украине и мире

метро в Киеве

Больше всего случаев COVID-19 – в Киеве, Львовской и Харьковской областях.

За сутки 9 сентября диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 2 582 людям, 44 больных умерли, 1 174 пациентов выздоровели.

9 сентября в мире обнаружили 286 000 случаев заражения коронавирусом. В частности 40 000 в странах Европы.

В Украине обновят карантинное зонирование

люди в защитных костюмах

В Украине с понедельника начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Об этом в своем Телеграм-канале написал министр Кабмина Олег Немчинов.

После нашумевшего интервью Гордону Богдана вызывают на допрос в ГБР

Андрей Богдан

Следователи ГБР хотят получить объяснения от Богдана по озвученным им заявлениям в интервью, которое вышло накануне.

Штрафы и тюрьма: В МОН рассказали, что грозит директорам школ за нарушение карантина

дети в масках

Минобразования требует закрыть школы в "красной" зоне карантина и грозят штрафами и криминальной ответственностью.

Украинская топ-теннисистка уволила тренера после комментария в twitter

Даяна Ястремская больше не работает с тренером Сашей Баином

Украинка Даяна Ястремская больше не работает с тренером Сашей Баином. Об этом сообщила сама теннисистка у себя в соцсетях.

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Кубок Украины: результаты жеребьевки второго предварительного раунда

Сегодня, 10 сентября, в Доме футбола в Киеве состоялась процедура жеребьевки второго предварительного раунда Кубка Украины.

Защитник Динамо перенес операцию

Никита Бурда

Центральному защитнику Динамо Никите Бурде сделали операцию на ахилловом сухожилии. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Легендарная группа Rolling Stones открыла свой первый специализированный магазин на Карнаби-стрит в Лондоне, несмотря на то, что пандемия коронавируса резко снизила количество туристов в городе.

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Все по теме:

Украина, Карантин, ГБР, Заражение, Коронавирус, Андрей Богдан, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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