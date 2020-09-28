Итоги 28 сентября: новые подробности катастрофы АН-26, COVID-19 у Олега Винника и бои в Нагорном Карабахе

В Украине количество случаев COVID-19 перевалило за 200 тысяч. Новые подробности катастрофы Ан-26. Коронавирус у Олега Винника взбудоражил сеть, зрители "Танців з зірками" призывают закрыть проект.

В Украине количество случаев COVID-19 перевалило за 200 тысяч

За минувшие сутки больше всего случаев диагностировали в Харьковской, Одесской областях и в Киеве.

Новые подробности катастрофы Ан-26

Катастрофа Ан-26 в Харьковской области - крупнейший в истории случай одновременной гибели стольких летчиков. Во время расследования выяснилось, что один из-летчиков Алексей Остапенко, перед крушением переписывался с 7-летней дочерью.

Под Чугуевом 25 сентября произошло крушение военного самолета с курсантами и множеством жертв. В сети появились кадры с места крушения после катастрофы.

Иностранцы снова могут въезжать в Украину без ограничений: что это значит

В Украине по состоянию на сегодня сняли ограничения на въезд для иностранных граждан.

Новая война в Нагорном Карабахе

Утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Армения объявила военное положение, а в Азербайджане объявлена частичная мобилизация. В результате взаимных обстрелов погибли сотни человек.

За Чапкиса страшно: коронавирус у Олега Винника взбудоражил сеть, зрители "Танців з зірками" призывают закрыть проект

На пятом выпуске популярного танцевального шоу "Танців з зірками" ведущие объявили, что певец Олег Винник и хореограф Елена Шоптенко заболели коронавирусом.

"Нет совести": группа VAL не поедет на "Евровидение-2021" от Беларуси

В следующем году группа VAL не сможет представить свою страну на песенном конкурсе на Евровидении. Причиной тому стало интервью артистов, в котором они открыто раскритиковали события 17 сентября на женском митинге в поддержку Александра Лукашенко на "Минск-Арене".

Переболевшая COVID-19 Петрожицкая вернулась на съемки "Папика"

Молодая украинская актриса Дарья Петрожицкая не только продолжила принимать участие в шоу "Танцы со звездами", но и вернулась к съемкам комедийного сериала "Папик 2".

Осужденный Ефремов лично обжаловал свой приговор

Осужденный на 8 лет российский актер Михаил Ефремов подал собственную жалобу на приговор Пресненского суда Москвы.

Промоутер Ломаченко запрещает Усику провести чемпионский бой

Промоутер Боб Арум намерен провести супербой двух британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Покорил Европу: украинский футболист отдал 5 голевых передач в одном матче (Видео)

Экс-игрок Колоса провел отличный матч в чемпионате Литвы.

Легендарного тренера после инфаркта ввели в кому

Немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер перенес инфаркт и находится в искусственной коме.