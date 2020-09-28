Итоги 28 сентября: новые подробности катастрофы АН-26, COVID-19 у Олега Винника и бои в Нагорном Карабахе

В Украине количество случаев COVID-19 перевалило за 200 тысяч
За минувшие сутки больше всего случаев диагностировали в Харьковской, Одесской областях и в Киеве.
Новые подробности катастрофы Ан-26
Катастрофа Ан-26 в Харьковской области - крупнейший в истории случай одновременной гибели стольких летчиков. Во время расследования выяснилось, что один из-летчиков Алексей Остапенко, перед крушением переписывался с 7-летней дочерью.
Под Чугуевом 25 сентября произошло крушение военного самолета с курсантами и множеством жертв. В сети появились кадры с места крушения после катастрофы.
Иностранцы снова могут въезжать в Украину без ограничений: что это значит
В Украине по состоянию на сегодня сняли ограничения на въезд для иностранных граждан.
Новая война в Нагорном Карабахе
Утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Армения объявила военное положение, а в Азербайджане объявлена частичная мобилизация. В результате взаимных обстрелов погибли сотни человек.
За Чапкиса страшно: коронавирус у Олега Винника взбудоражил сеть, зрители "Танців з зірками" призывают закрыть проект
На пятом выпуске популярного танцевального шоу "Танців з зірками" ведущие объявили, что певец Олег Винник и хореограф Елена Шоптенко заболели коронавирусом.
"Нет совести": группа VAL не поедет на "Евровидение-2021" от Беларуси
В следующем году группа VAL не сможет представить свою страну на песенном конкурсе на Евровидении. Причиной тому стало интервью артистов, в котором они открыто раскритиковали события 17 сентября на женском митинге в поддержку Александра Лукашенко на "Минск-Арене".
Переболевшая COVID-19 Петрожицкая вернулась на съемки "Папика"
Молодая украинская актриса Дарья Петрожицкая не только продолжила принимать участие в шоу "Танцы со звездами", но и вернулась к съемкам комедийного сериала "Папик 2".
Осужденный Ефремов лично обжаловал свой приговор
Осужденный на 8 лет российский актер Михаил Ефремов подал собственную жалобу на приговор Пресненского суда Москвы.
Промоутер Ломаченко запрещает Усику провести чемпионский бой
Промоутер Боб Арум намерен провести супербой двух британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
Покорил Европу: украинский футболист отдал 5 голевых передач в одном матче (Видео)
Экс-игрок Колоса провел отличный матч в чемпионате Литвы.
Легендарного тренера после инфаркта ввели в кому
Немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер перенес инфаркт и находится в искусственной коме.