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Понедельник, 28.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 28 сентября: новые подробности катастрофы АН-26, COVID-19 у Олега Винника и бои в Нагорном Карабахе
Итоги 28 сентября: новые подробности катастрофы АН-26, COVID-19 у Олега Винника и бои в Нагорном Карабахе
Дело Шеремета: обвиняемым зачитали обвинительный акт (видео)
Дело Шеремета: обвиняемым зачитали обвинительный акт (видео)
Переболевшая COVID-19 Петрожицкая вернулась на съемки "Папика"
Переболевшая COVID-19 Петрожицкая вернулась на съемки "Папика"
Покорил Европу: украинский футболист отдал 5 голевых передач в одном матче (Видео)
Покорил Европу: украинский футболист отдал 5 голевых передач в одном матче (Видео)

Итоги 28 сентября: новые подробности катастрофы АН-26, COVID-19 у Олега Винника и бои в Нагорном Карабахе

Итоги 28 сентября: новые подробности катастрофы АН-26, COVID-19 у Олега Винника и бои в Нагорном Карабахе
Обновлено 23:01 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
В Украине количество случаев COVID-19 перевалило за 200 тысяч. Новые подробности катастрофы Ан-26. Коронавирус у Олега Винника взбудоражил сеть, зрители "Танців з зірками" призывают закрыть проект.

В Украине количество случаев COVID-19 перевалило за 200 тысяч

тест на коронавирус

За минувшие сутки больше всего случаев диагностировали в Харьковской, Одесской областях и в Киеве.

Новые подробности катастрофы Ан-26

Самолет Ан-26

Катастрофа Ан-26 в Харьковской области - крупнейший в истории случай одновременной гибели стольких летчиков. Во время расследования выяснилось, что один из-летчиков Алексей Остапенко, перед крушением переписывался с 7-летней дочерью.

Под Чугуевом 25 сентября произошло крушение военного самолета с курсантами и множеством жертв. В сети появились кадры с места крушения после катастрофы.

Иностранцы снова могут въезжать в Украину без ограничений: что это значит

Госпогран служба Украины

В Украине по состоянию на сегодня сняли ограничения на въезд для иностранных граждан.

Новая война в Нагорном Карабахе

война в Нагорном Карабахе

Утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Армения объявила военное положение, а в Азербайджане объявлена частичная мобилизация. В результате взаимных обстрелов погибли сотни человек.

За Чапкиса страшно: коронавирус у Олега Винника взбудоражил сеть, зрители "Танців з зірками" призывают закрыть проект

Олег Винник

На пятом выпуске популярного танцевального шоу "Танців з зірками" ведущие объявили, что певец Олег Винник и хореограф Елена Шоптенко заболели коронавирусом.

"Нет совести": группа VAL не поедет на "Евровидение-2021" от Беларуси

участники группы VAL

В следующем году группа VAL не сможет представить свою страну на песенном конкурсе на Евровидении. Причиной тому стало интервью артистов, в котором они открыто раскритиковали события 17 сентября на женском митинге в поддержку Александра Лукашенко на "Минск-Арене".

Переболевшая COVID-19 Петрожицкая вернулась на съемки "Папика"

Дарья Петрожицкая

Молодая украинская актриса Дарья Петрожицкая не только продолжила принимать участие в шоу "Танцы со звездами", но и вернулась к съемкам комедийного сериала "Папик 2".

Осужденный Ефремов лично обжаловал свой приговор

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Осужденный на 8 лет российский актер Михаил Ефремов подал собственную жалобу на приговор Пресненского суда Москвы.

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Промоутер Боб Арум намерен провести супербой двух британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Покорил Европу: украинский футболист отдал 5 голевых передач в одном матче (Видео)

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Немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер перенес инфаркт и находится в искусственной коме.

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Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19, COVID-19 Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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