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Понедельник, 16.11.2020
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Итоги дня 16 ноября: отмена ареста Януковича, украинец - самый сильный человек в мире, Майя Санду - президент Молдовы
Итоги дня 16 ноября: отмена ареста Януковича, украинец - самый сильный человек в мире, Майя Санду - президент Молдовы
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Итоги дня 16 ноября: отмена ареста Януковича, украинец - самый сильный человек в мире, Майя Санду - президент Молдовы

Итоги дня 16 ноября: отмена ареста Януковича, украинец - самый сильный человек в мире, Майя Санду - президент Молдовы
21:04 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 9832 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Новый президент Молдовы

В Молдове прошли выборы президента, в ходе которых, с отрывом более чем 15 процентов, победила Майя Санду.

Также она дала первую пресс-конференцию, на которой рассказала о своей внешней политике и, в частности, об отношениях Молдовы с Украиной

Впрочем, ее оппонент Игорь Додон сдаваться не собирается и намерен обжаловать результаты. 

Януковичу отменили заочный арест. 

В Киевском апелляционном суде отменили заочный арест бывшего президента Виктора Януковича по делу о "Евромайдане". 

Алексей Новиков получил титул самого сильного человека планеты

15 ноября во Флориде завершился престижный турнир стронгменов "The World's Strongest Man", который уверенно выиграл украинец Алексей Новиков.

Появились последние фото Джигарханяна

Сын актера Степан Джигарханян на своей странице в соцсети Инстаграм опубликовал одно из последних фото своего отца.

Влад Яма с перебинтованной рукой рассказал о травме на "Танцях з зірками"

Стало известно о состоянии украинского хореографа Влада Ямы, ранее попавшим в больницу из-за травмы во время проекта "Танцы со звездами".

Главным фильмом года стал боевик "Плохие парни навсегда"

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония награждения премии People's Choice Awards-2020, победителей которой выбирают зрители путем голосования.

Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами отправился к МКС

Ракета Falcon 9 c кораблем Crew Dragon, на борту которого находились четыре астронавта, стартовала к МКС с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде, США.

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Все по теме:

Виктор Янукович, Молдова, Майя Санду, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
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