Итоги дня 8 декабря: начало вакцинации от коронавируса в Британии, загадочная болезнь в Индии и протесты в Армении

В Украине резко подскочило количество случаев коронавируса
По состоянию на утро 8 декабря в Украине зафиксировали 10 811 новых случаев коронавируса.
90-летняя женщина стала первым человеком, получившим прививку от коронавируса
Жительница Великобритании Маргарет Кинан в возрасте 90 лет стала первым человеком в мире, сделавшим прививку от коронавируса вакциной производства Pfizer.
Загадочная болезнь в Индии
Вспышка заболевания неустановленной природы поразила в минувшие выходные город Элуру в южном индийском штате Андхра-Прадеш.
По состоянию на утро вторника, 8 декабря, число заразившихся возросло до 848 человек. Люди не перестают попадать в больницы, но врачи поставить им диагнозы не могут.
Отставки Пашиняна хотят жители более 200 населенных пунктов
По всей Армении проходят акции протеста с требованием отставки главы правительства Никола Пашиняна. 5 декабря протестующие выдвинули ему ультиматум, потребовав покинуть пост до 8 декабря.
Елизавета Ястремская стала "Мисс Украина Вселенная 2020"
Победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2020" стала 27-летняя жительница Киева Елизавета Ястремская.
Умер Александр Гордон
Советский и российский режиссер, сценарист и актер, писатель, соратник Андрея Тарковского Александр Гордон, умер в возрасте 88 лет.
Названо имя преемника Армена Джигарханяна в театре
На сайте мэра Москвы появилась новость о назначении нового худрука Московского драматического театра – им стал Сергей Газаров.
Младшая сестра репера Сереги рассказала об издевательствах брата
На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала шокирующий пост, в котором призналась об издевательствах со стороны Сереги.
Мадонна решилась на первую в жизни татуировку
Американская певица Мадонна в свои 62 решилась набить татуировку. На своей Инстаграм странице певица опубликовала пост, в котором показала процесс создания тату.