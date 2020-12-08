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Вторник, 08.12.2020
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Итоги дня 8 декабря: начало вакцинации от коронавируса в Британии, загадочная болезнь в Индии и протесты в Армении
Итоги дня 8 декабря: начало вакцинации от коронавируса в Британии, загадочная болезнь в Индии и протесты в Армении
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Итоги дня 8 декабря: начало вакцинации от коронавируса в Британии, загадочная болезнь в Индии и протесты в Армении

Итоги дня 8 декабря: начало вакцинации от коронавируса в Британии, загадочная болезнь в Индии и протесты в Армении
Обновлено 21:05 Сегодня Телеграф

В Украине резко подскочило количество случаев коронавируса

По состоянию на утро 8 декабря в Украине зафиксировали 10 811 новых случаев коронавируса.

90-летняя женщина стала первым человеком, получившим прививку от коронавируса

Жительница Великобритании Маргарет Кинан в возрасте 90 лет стала первым человеком в мире, сделавшим прививку от коронавируса вакциной производства Pfizer.

Загадочная болезнь в Индии

 

Вспышка заболевания неустановленной природы поразила в минувшие выходные город Элуру в южном индийском штате Андхра-Прадеш.

По состоянию на утро вторника, 8 декабря, число заразившихся возросло до 848 человек. Люди не перестают попадать в больницы, но врачи поставить им диагнозы не могут.

Отставки Пашиняна хотят жители более 200 населенных пунктов

По всей Армении проходят акции протеста с требованием отставки главы правительства Никола Пашиняна. 5 декабря протестующие выдвинули ему ультиматум, потребовав покинуть пост до 8 декабря.

Елизавета Ястремская стала "Мисс Украина Вселенная 2020"

Победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2020" стала 27-летняя жительница Киева Елизавета Ястремская.

Умер Александр Гордон

Советский и российский режиссер, сценарист и актер, писатель, соратник Андрея Тарковского Александр Гордон, умер в возрасте 88 лет.

Названо имя преемника Армена Джигарханяна в театре

На сайте мэра Москвы появилась новость о назначении нового худрука Московского драматического театра – им стал Сергей Газаров.

Младшая сестра репера Сереги рассказала об издевательствах брата

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала шокирующий пост, в котором призналась об издевательствах со стороны Сереги.

Мадонна решилась на первую в жизни татуировку

Американская певица Мадонна в свои 62 решилась набить татуировку. На своей Инстаграм странице певица опубликовала пост, в котором показала процесс создания тату.

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Все по теме:

Индия, Великобритания, Армения, Коронавирус, Никол Пашинян, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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