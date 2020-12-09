Итоги 9 декабря: введение зимнего локдауна, Кернеса признали мэром без присяги

Когда введут локдаун в Украине - в Кабмине назвали дату. Коронавирус в Украине. В Украине продлили действие е-прав.
Коронавирус в Украине
9 декабря, коронавирус поставил очередной рекорд по смертности, - от коронавируса погибли 276 украинцев.
Когда введут локдаун в Украине - в Кабмине назвали дату
С 8 по 24 января в Украине будут введены усиленные карантинные меры.
В Украину вернутся украинцы из плена в Ираке
Двое украинцев - Евгений Фоменков и Александр Санпитер вернулись в Украину после трехлетнего плена в Ираке.
Кернес направил весточку в горсовет Харькова
Пока все ждут возвращения мэра Харькова Геннадия Кернеса дома, он послал городскому совету весть.
В Украине продлили действие е-прав
9 декабря Кабинет министров Украины продлил действие электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства до 29 ноября 2021 года.
Александр Самойлов, актер сериала «Две судьбы» умер от коронавируса
9 декабря ушел из жизни заслуженный артист России Александр Самойлов.
Украинский сериал занял первое место по количеству запросов
8 декабря украинские представители компании Google подвели итоги уходящего 2020 года. На пресс-конференции по этому поводу были рассекречены и проанализированы поисковые запросы украинцев в 2020 году.
Внучка Елизаветы II ждет ребенка
В королевской семье – беби бум. Внучка Елизаветы II , дочь принцессы Анны Зара Тиндолл – беременна. Для нее и ее супруга Майка Тиндолла это третий ребенок.
Наталка Карпа подхватила коронавирус
Коронавирус продолжает проверять на «прочность» украинский шоубизнес. Вслед за Никитой Добрыниным и Илоной Гвоздевой подхватила COVID-19 и украинская певица Наталка Карпа.
Юный форвард Юссуфа Мукоко установил историческое достижение в Лиге чемпионов
8 декабря, Зенит принимал Боруссию Д в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", завершилась победой гостей со счетом 1:2.