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Среда, 09.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
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Локдаун после новогодних праздников не даст эффект: эпидемиолог назвал причину
Локдаун после новогодних праздников не даст эффект: эпидемиолог назвал причину

Итоги 9 декабря: введение зимнего локдауна, Кернеса признали мэром без присяги

Итоги 9 декабря: введение зимнего локдауна, Кернеса признали мэром без присяги
Обновлено 21:45 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Когда введут локдаун в Украине - в Кабмине назвали дату. Коронавирус в Украине. В Украине продлили действие е-прав.

Коронавирус в Украине

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9 декабря, коронавирус поставил очередной рекорд по смертности, - от коронавируса погибли 276 украинцев. 

Когда введут локдаун в Украине - в Кабмине назвали дату

локдаун

С 8 по 24 января в Украине будут введены усиленные карантинные меры.

В Украину вернутся украинцы из плена в Ираке

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Двое украинцев - Евгений Фоменков и Александр Санпитер вернулись в Украину после трехлетнего плена в Ираке.

Кернес направил весточку в горсовет Харькова

Кернес Геннадий

Пока все ждут возвращения мэра Харькова Геннадия Кернеса дома, он послал городскому совету весть.

В Украине продлили действие е-прав

Дия

9 декабря Кабинет министров Украины продлил действие электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства до 29 ноября 2021 года.

Александр Самойлов, актер сериала «Две судьбы» умер от коронавируса

Александр Самойлов

9 декабря ушел из жизни заслуженный артист России Александр Самойлов.

Украинский сериал занял первое место по количеству запросов

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8 декабря украинские представители компании Google подвели итоги уходящего 2020 года. На пресс-конференции по этому поводу были рассекречены и проанализированы поисковые запросы украинцев в 2020 году.

Внучка Елизаветы II ждет ребенка

Анны Зара Тиндолл

В королевской семье – беби бум. Внучка Елизаветы II , дочь принцессы Анны Зара Тиндолл – беременна. Для нее и ее супруга Майка Тиндолла это третий ребенок.

Наталка Карпа подхватила коронавирус

Наталка Карпа

Коронавирус продолжает проверять на «прочность» украинский шоубизнес. Вслед за Никитой Добрыниным и Илоной Гвоздевой подхватила COVID-19 и украинская певица Наталка Карпа.

Юный форвард Юссуфа Мукоко установил историческое достижение в Лиге чемпионов

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8 декабря, Зенит принимал Боруссию Д в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", завершилась победой гостей со счетом 1:2.

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Все по теме:

Украина, Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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