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Понедельник, 28.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги дня 28 декабря: Зеленского просят отстранить Тупицкого, льготный тариф на электричество отменили
Итоги дня 28 декабря: Зеленского просят отстранить Тупицкого, льготный тариф на электричество отменили
Украинцам могут раздать стрелковое оружие для защиты своей земли: что об этом известно
Украинцам могут раздать стрелковое оружие для защиты своей земли: что об этом известно
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Кабмин отменил льготный тариф на электричество для населения
При загадочных обстоятельствах умер продюсер «Игры престолов»
При загадочных обстоятельствах умер продюсер «Игры престолов»

Итоги дня 28 декабря: Зеленского просят отстранить Тупицкого, льготный тариф на электричество отменили

Итоги дня 28 декабря: Зеленского просят отстранить Тупицкого, льготный тариф на электричество отменили
Обновлено 20:59 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

Впервые за долгое время, в Украине зафиксировали менее 5 тыс новых случаев COVID-19.

Тем не менее, Минздрав четко дал понять, что январский локдаун отменять не будут

Зеленского попросили отстранить главу КСУ Тупицкого от должности

Офис генпрокурора обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отстранить главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Кабмин отменил льготный тариф на электричество для населения

С 1 января 2021 года для бытовых потребителей отменят льготный тариф на электричество в 90 копеек за кВт.час на первые 100 кВт.час.

Украинцам могут раздать стрелковое оружие для защиты своей земли

В Совете нацбезопасности и обороны предложили вооружить украинских граждан на случай обострения вооруженного конфликта. 

Дарья Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира

20-летняя украинка Дарья Билодид стала лучшей дзюдоисткой по итогам 2019-2020 годов. 

При загадочных обстоятельствах умер продюсер «Игры престолов»

25 декабря при странных обстоятельствах скончался продюсер «Игры престолов» и основатель игровой студии Yoozoo Games Линь Ци. Мужчине было всего 39 лет.

Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом

Звезду «Служебного романа» Алису Фрейндлих перевели в реанимацию.

Звезда "Мстителей" в четвертый раз стал отцом

 

52-летний голливудский актер, Танос из "Мстителей", Джош Бролин в четвертый раз стал отцом. В Рождество, 25 декабря его супруга Кэтрин родила ему дочь.

Бывший возлюбленный Заворотнюк загремел в больницу с коронавирусом

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов подхватил коронавирус. Актера госпитализировали в один из ковидных госпиталей в Ялте.

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Все по теме:

Электроэнергия, КСУ, Коронавирус, Александр Тупицкий, ОГП, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
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