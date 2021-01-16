Итоги дня 16 января: перевод обслуживания на украинский язык и новое исследование о вакцине Sinovac

Коронавирус в Украине

По данным на утро субботы, 16 января, в Украине зафиксировали 7 729 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 470 новых случаев меньше, чем днем ранее.

Обслуживание на украинском языке

С субботы, 16 января 2021 года, языком сферы обслуживания в Украине официально стал украинский. Согласно изменениям с этого дня, все предприятия, учреждения и организации обязаны осуществлять обслуживание и предоставлять любую информацию о товарах и услугах на украинском языке.

В сети не без юмора стали обсуждать закон.

Российские пропагандисты с самого утра же начали заявлять о "запрете" российского языка в Украине.

Ученые сделали выводы о вакцине, закупаемой Украиной

Авторитетный журнал Nature обнародовал выводы относительно эффективности вакцины CoronaVac (производит китайская компания Sinovac), которую заказала Украина.

Алиев нещадно раскритиковал Цыганкова

Экс-футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев прошелся по лидеру киевского клуба Виктору Цыганкову. По словам Александра, уровень полузащитника не соответствует тем ценникам, которые ему приписывают, ведь уровень УПЛ - ни о чем.

Украинец попал в число лучших футболистов всех времен

Авторитетный портал fourfourtwo опубликовал свой топ-50 лучших футболистов всех времен. В список попал и украинец Олег Блохин.

Украинская теннисистка угодила в неприятную ситуацию перед Australian Open

Третья ракетка Украины и 99-я ракетка мира Марта Костюк получила незапланированный "отпуск" в Австралии в разгар подготовки к турниру Большого Шлема - Australian Open-2021.

Лацио растоптал Рому в дерби

Лацио в рамках центрального матча 18-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал Рому. Встреча, проходившая в Риме на "Олимпийском" стадионе, завершилась разгромной победой номинальных хозяев со счетом 3:0.

Netflix сделал приятный подарок для Украины

С 16 января 2021 года в Украине вступает в силу новые требования Закона о государственном языке. Стриминговый сервис Netflix как будто готовится к этому “событию” и впервые выпустил новый оригинальный фильм на своей платформе сразу на украинском языке и с субтитрами.