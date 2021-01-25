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Понедельник, 25.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Итоги 25 января: окончание "локдауна" и тарифные протесты
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Итоги 25 января: окончание "локдауна" и тарифные протесты

Итоги 25 января: окончание "локдауна" и тарифные протесты
Обновлено 20:59 Сегодня Телеграф

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Локдаун закончился

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Тарифные протесты

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Участники "тарифного Майдана" в Киеве собрались под зданием Офиса президента, где потребовали снизить цену на газ до 3 гривен за кубометр, а на электричество - до 1 грн за кВт/час

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Все по теме:

Тарифы, Протесты, Коронавирус, Итоги дня, Владимри зеленский, Covid-19, Локдаун.
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