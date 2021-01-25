Итоги 25 января: окончание "локдауна" и тарифные протесты

Коронавирус в Украине

В день рождения Зеленского статистика заболеваемости коронавирусом упала до минимума за 4 месяца.

"Локдаун" закончился

Украина в 00:00 25 января вышла из режима усиленного карантина или "локдауна".

Тарифные протесты

По всей Украине прошли массовые акции против повышения тарифов.

Участники "тарифного Майдана" в Киеве собрались под зданием Офиса президента, где потребовали снизить цену на газ до 3 гривен за кубометр, а на электричество - до 1 грн за кВт/час.

Президенту - 43

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 25 января отпраздновал свой 43-й день рождения.

"Челси" уволил Лэмпарда с поста главного тренера

Футбольный клуб "Челси" объявил об увольнении главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

"Голос країни. Перезавантаження"

24 января состоялась долгожданная премьера 11 сезона популярного вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження".

Настя Каменских потеряла отца

В семье популярной украинской певицы Насти Каменских горе. На 82 году жизни скончался ее отец - Алексей Иосифович Жмур.

Известный актер и стендапер Александр Шаляпин покончил с собой

25 января стало известно о смерти известного российского комика Александра Шаляпина.

Умер стилист Аллы Пугачевой

25 января стало известно, что на 55 году жизни скончался звездный стилист Александр Шевчук.