Скачать
Воскресенье, 14.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
На Донбассе боевики продвинулись вперед и закрепились на новых позициях
На Донбассе боевики продвинулись вперед и закрепились на новых позициях
Каждый второй украинец уже может иметь антитела к Covid-19, - СМИ
Каждый второй украинец уже может иметь антитела к Covid-19, - СМИ
Украинский биатлонист Прима героически провел гонку на Чемпионате мира
Украинский биатлонист Прима героически провел гонку на Чемпионате мира
Укол за 2,3 млн долларов – маленькая украинка Маша Сахно с редкой болезнью получила возможность жить
Укол за 2,3 млн долларов – маленькая украинка Маша Сахно с редкой болезнью получила возможность жить

Итоги дня 14 февраля: гибель военных на Донбассе, подозреваемый в убийстве Окуевой вышел из-под стражи

Итоги дня 14 февраля: гибель военных на Донбассе, подозреваемый в убийстве Окуевой вышел из-под стражи
Обновлено 20:40 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус

По состоянию на утро 14 февраля  в Украине зафиксировали  3094 новых случаев коронавирусной болезни.

Подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой выпустили из-под стражи

Амина Окуева

Подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина отправили под домашний арест

На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих

Донбасс

Украинская армия понесла потери. В воскресенье, 14 февраля трое военнослужащих ВСУ подорвались на мине.

Позже в ОПУ назвали имена погибших

Украинский биатлонист Прима героически провел гонку на Чемпионате мира

Артем Прима

В воскресенье, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоялась гонка преследования среди мужчин.

"Шахтер" впервые в истории не сумел обыграть "Колос"

Шахтер - Колос

В воскресенье, 14 февраля, Колос в рамках перенесенного матча 14-го тура УПЛ сезона 2020/21 принимал "Шахтер". Встреча, проходившая в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, завершилась без голов - 0:0.

В украинском футболе вспыхнул расистский скандал

Десна - Заря

Несмотря на мороз, в матче 14-го тура чемпионата Украины 2020/21 "Заря" - "Десна" было действительно жарко. Нападающий "Десны" Филипп Будковский зачем-то схватил за шею защитника луганчан Йоэля Абу-Ханну, а в эфире был слышен расистский выкрик.

Усман забил Бернса в чемпионском бою UFC

Камару Усман - Гилберт Бернс

В воскресенье, 14 февраля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся масштабный турнир по смешанным единоборствам UFC 258, главным событием которого стал чемпионский бой в полусреднем весе Камару Усман - Гилберт Бернс.

Артем Пивоваров представил ремейк песни "Кислород"

Пивоваров

Популярный украинский певец Артем Пивоваров решил сделать особенный подарок в день святого Валентина своим фанатам.

Внучка Ющенко рассказала, что сделала со своей внешностью в 19 лет

Доменика Ющенко

В интервью с Екатериной Осадчей в программе "Світське життя" девушка призналась, что еще в 19 лет она увеличила себе губы, но сейчас уколы "красоты" больше не практикует.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 112

Все по теме:

ВСУ, Коронавирус, Амина Окуева, Итоги дня, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самолет "правой руки" Медведчука отправился в ОАЭ за день до прибытия туда Зеленского, - журналист
02 В Китае заполненная цепная карусель сломалась на ходу: люди вылетали из кабинок (видео)
03 В Карпатах намело до двух метров снега: какая обстановка на курортах (фото, видео)
04 Восстание в Вашингтоне: Сенат США оправдал Трампа. Байден уже отреагировал
05 В украинском футболе вспыхнул расистский скандал (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Польше автобус с украинцами влетел в дерево: известно о пяти пострадавших (фото)
В Польше автобус с украинцами влетел в дерево: известно о пяти пострадавших (фото)
В Украину идет резкое похолодание: чего ждать от погоды в начале рабочей недели
В Украину идет резкое похолодание: чего ждать от погоды в начале рабочей недели
На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих: бойцы подорвались на мине
На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих: бойцы подорвались на мине
Украинские звезды поздравляют с Днем всех влюбленных и не только (фото, видео)
Украинские звезды поздравляют с Днем всех влюбленных и не только (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь