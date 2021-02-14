Итоги дня 14 февраля: гибель военных на Донбассе, подозреваемый в убийстве Окуевой вышел из-под стражи

Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 14 февраля в Украине зафиксировали 3094 новых случаев коронавирусной болезни.
Подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой выпустили из-под стражи
Подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина отправили под домашний арест.
На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих
Украинская армия понесла потери. В воскресенье, 14 февраля трое военнослужащих ВСУ подорвались на мине.
Позже в ОПУ назвали имена погибших.
Украинский биатлонист Прима героически провел гонку на Чемпионате мира
В воскресенье, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоялась гонка преследования среди мужчин.
"Шахтер" впервые в истории не сумел обыграть "Колос"
В воскресенье, 14 февраля, Колос в рамках перенесенного матча 14-го тура УПЛ сезона 2020/21 принимал "Шахтер". Встреча, проходившая в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, завершилась без голов - 0:0.
В украинском футболе вспыхнул расистский скандал
Несмотря на мороз, в матче 14-го тура чемпионата Украины 2020/21 "Заря" - "Десна" было действительно жарко. Нападающий "Десны" Филипп Будковский зачем-то схватил за шею защитника луганчан Йоэля Абу-Ханну, а в эфире был слышен расистский выкрик.
Усман забил Бернса в чемпионском бою UFC
В воскресенье, 14 февраля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся масштабный турнир по смешанным единоборствам UFC 258, главным событием которого стал чемпионский бой в полусреднем весе Камару Усман - Гилберт Бернс.
Артем Пивоваров представил ремейк песни "Кислород"
Популярный украинский певец Артем Пивоваров решил сделать особенный подарок в день святого Валентина своим фанатам.
Внучка Ющенко рассказала, что сделала со своей внешностью в 19 лет
В интервью с Екатериной Осадчей в программе "Світське життя" девушка призналась, что еще в 19 лет она увеличила себе губы, но сейчас уколы "красоты" больше не практикует.