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Четверг, 18.02.2021
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Итоги 18 февраля: "подарок" Януковича заму Ермака, смерть Мягкова и доступная растаможка "евроблях"

Итоги 18 февраля: "подарок" Януковича заму Ермака, смерть Мягкова и доступная растаможка "евроблях"
Обновлено 21:33 Сегодня Телеграф

В четверг, 18 февраля, произошло довольно много событий.

"Телеграф" выбрал важные из них.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 18 февраля диагностировали еще 6 237 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 413 детей и 276 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Закарпатской (500), Житомирской (438) и Черновицкой (436) областях.

Заслуженный юрист Украины для Татарова

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров в разгар Революции Достоинства получил звание "Заслуженный юрист Украины" от беглого президента Виктора Януковича. К награде Татарова представил тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко.

Доступная растаможка авто на еврономерах

Верховная Рада поддержала за основу законопроект 4643-д, которым предлагается механизм доступной растаможки ввезенных авто в течение 180 дней.

Смерть Мягкова

В четверг, 18 февраля, в возрасте 82 лет скончался советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков, наиболее известный по фильмам "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман".

Помолвка Пэрис Хилтон

Скандальная светская львица Пэрис Хилтон, которая недавно заявила о желании иметь ребенка, на свой день рождения 17 февраля официально обручилась с американский бизнесменом Картером Реумом.

Состояние принца Филиппа

Принц Филипп, 99-летний муж королевы Елизаветы II, провел вторую ночь в лондонской больнице после того, как почувствовал себя плохо в Виндзорском замке и был госпитализирован.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 133

Все по теме:

Пэрис Хилтон, Принц Филипп, Коронавирус, Олег Татаров, Андрей Мягков, Растаможка евроблях, Covid-19.
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Итоги 18 февраля: &quot;подарок&quot; Януковича заму Ермака, смерть Мягкова и доступная растаможка &quot;евроблях&quot;
Итоги 18 февраля: "подарок" Януковича заму Ермака, смерть Мягкова и доступная растаможка "евроблях"
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