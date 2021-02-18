Итоги 18 февраля: "подарок" Януковича заму Ермака, смерть Мягкова и доступная растаможка "евроблях"

В четверг, 18 февраля, произошло довольно много событий.
"Телеграф" выбрал важные из них.
В Украине по состоянию на утро 18 февраля диагностировали еще 6 237 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 413 детей и 276 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Закарпатской (500), Житомирской (438) и Черновицкой (436) областях.
Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров в разгар Революции Достоинства получил звание "Заслуженный юрист Украины" от беглого президента Виктора Януковича. К награде Татарова представил тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко.
Верховная Рада поддержала за основу законопроект 4643-д, которым предлагается механизм доступной растаможки ввезенных авто в течение 180 дней.
В четверг, 18 февраля, в возрасте 82 лет скончался советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков, наиболее известный по фильмам "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман".
Скандальная светская львица Пэрис Хилтон, которая недавно заявила о желании иметь ребенка, на свой день рождения 17 февраля официально обручилась с американский бизнесменом Картером Реумом.
Принц Филипп, 99-летний муж королевы Елизаветы II, провел вторую ночь в лондонской больнице после того, как почувствовал себя плохо в Виндзорском замке и был госпитализирован.