Итоги 24 февраля: старт вакцинации от коронавируса в Украине, отсрочка выплат пенсионерам

В среду, 24 февраля в Украине произошло сразу несколько важных событий.

"Телеграф" собрал главные из них.

Коронавирус в Украине

По состоянию на среду, 24 февраля, в Украине зафиксировали 5 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом были госпитализированы более 3 тысяч больных, что в 2,5 раза больше, чем днем ранее.

Старт вакцинации в Украине

Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко, первым в Украине привившийся вакциной от коронавируса Oxford/AstraZeneca "Covishield" в рамках вакцинации населения

"Изоляция" Ивано-Франковской области

В связи с обострением ситуации с коронавирусом на Прикарпатье, "Укрзалізниця" временно приостановила продажу билетов на поезда, курсирующие в направлении Ивано-Франковской области с 26 февраля. Уже купленные билеты можно сдать в любое время, начиная с этого дня, получив полную компенсацию стоимости билета. Теперь, начиная с пятницы, в Ивано-Франковскую область можно будет добраться исключительно на личном автотранспорте, и то предстоит простоять несколько часов в очереди, в частности, в Ивано-Франковск и еще в 15 населенных пунктов, на въезде в которые установлены карантинные блокпосты.

Выплаты пенсионерам отсрочили

Кабмин с июля на октябрь перенес старт нововведения по выплате ежемесячной компенсации в размере до 400 грн для пенсионеров возрастом от 75 до 80 лет.

Призыв в Украине

В 2021 году призыв в ряды ВСУ начнется без задержек, несмотря на коронавирус. Согласно указу президента Владимира Зеленского, призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в апреле-июне и в октябре-декабре 2021 года. При этом призывники не будут привлекаться для выполнения боевых задач в зоне военного конфликта на Донбассе.

ЧП на Донбассе

В среду, 24 февраля, на Донбассе вооруженный боевик группировки "ДНР" напал на украинского военнослужащего в районе позиций ВСУ у села Чермалык (Донецкая область), ранив его в лицо.