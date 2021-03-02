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Вторник, 02.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Новые санкции против РФ: эксперты рассказали, как можно сделать Москве по-настоящему больно
Итоги дня 2 марта: Зеленский вакцинировался, новые санкции против РФ, в Раде установили сенсорные кнопки
Итоги дня 2 марта: Зеленский вакцинировался, новые санкции против РФ, в Раде установили сенсорные кнопки
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Обострение конфликта в Армении: от кого зависит ситуация в Ереване и Нагорном Карабахе

Итоги дня 2 марта: Зеленский вакцинировался, новые санкции против РФ, в Раде установили сенсорные кнопки

Итоги дня 2 марта: Зеленский вакцинировался, новые санкции против РФ, в Раде установили сенсорные кнопки
Обновлено 20:46 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус

На утро 2 марта в Украине зафиксировали 5 336 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом, за сутки зафиксировали 162 новых случая смертей.

Зеленский привился от коронавируса

Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вслед за министром здравоохранения страны Максимом Степановым сделал прививку от коронавируса.

Пользователи соцсетей по-разному отнеслись как к самому известию о вакцинации Зеленского, так и к способу ее подачи.

ЕС и США ввели санкции против России из-за отравления Навального.

Навальный

Европейский союз ввел персональные санкции против четырех топ-чиновников РФ из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального. 

Вслед за ЕС о новых санкциях против России заявили и в США

В Верховной Раде заработали сенсорные кнопки для голосования

Сенсорные кнопки

Депутат Владимир Вятрович показал, как выглядят новые сенсорные кнопки в Верховной Раде

Усик подобрался к Джошуа с другой стороны

Усик

Всемирная боксерская Ассоциации (WBA) обновила рейтинги боксеров. В супертяжелом дивизионе украинский боксер Александр Усик поднялся на первое место.

Футболисты "Шахтера" погудели в ресторане за два дня до поражения от "Зари"

Шахтер

В сети всплыло видео, на котором футболисты "Шахтера" праздновали день рождения вратаря команды Алексея Шевченко. Все бы ничего, но спустя два дня "Горняки" проиграли луганской "Заре" в чемпионате Украины.

Умер актер из сериалов "Сваты" и "Женский доктор"

Иван Марченко

Актер и режиссер дубляжа Иван Марченко, более двух лет болевший хроносаркомой, скончался в понедельник, 1 марта.

Беременная Эмили Ратаковски вновь обнажилась перед камерой

Эмили Ратаковски

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски вновь предстала перед фанатами в обнаженном виде.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 229

Все по теме:

Верховная Рада, Санкции, Коронавирус, Владимир Зеленский, Итоги дня, Covid-19.
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