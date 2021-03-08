Итоги дня 8 марта: Международный женский день в Украине, акция под дачей Зеленского

Коронавирус в Украине

8 марта, в Украине зафиксировали 5 572 новых случая заболевания Covid-19, что на полторы тысячи меньше, чем днем ранее. В целом в сравнении с предыдущими сутками существенно снизились все показатели, кроме количества летальных исходов.

8 марта в Украине

В Украине в понедельник, 8 марта, отметили Международный женский день, который считается еще и выходным днем на государственном уровне.

В ряде городов к этому дню прошли тематические женские марши.

А "Слуге народа" объявили о создании движения Зе!Женщины, призванном продвигать политику равенства на общегосударственном и местном уровнях.

Сторонники Стерненко пришли к Зеленскому

У государственной дачи президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе около 17:00 началась акция сторонников, приговоренного к 7 годам заключения, активиста Сергея Стерненко.

Башар Асад и его жена подхватили коронавирус

Сирийский президент Башар Асад и его супруга Асма заразились коронавирусоми несколько недель проведут на карантине.

Усик жестко потроллил британца Джо Джойса

Известный украинский боксер Александр Усик не смог удержаться от ответного "удара" в адрес британского тяжеловеса Джо Джойса, который недавно нагрубил ему.

Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме

На американском телеканале CBS в эфир вышло откровенное интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое они дали известной телеведущей Опре Уинфри.

Анатолий Анатолич рассекретил пол будущего ребенка

Украинский шоумен, ведущий утреннего шоу "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич вместе с семьей узнал о поле своего будущего ребенка.

Бывшая жена Джеффа Безоса вышла замуж

Экс-супруга собственника корпорации Amazon Джеффа Безоса, миллиардерша Маккензи Скотт вышла замуж за американского учителя Дэна Джуэтта.