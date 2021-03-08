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Понедельник, 08.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Байден обвалит рейтинг Зеленского: куда и как перетекают симпатии украинцев
Итоги дня 8 марта: Международный женский день в Украине, акция под дачей Зеленского
Итоги дня 8 марта: Международный женский день в Украине, акция под дачей Зеленского
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Итоги дня 8 марта: Международный женский день в Украине, акция под дачей Зеленского

Итоги дня 8 марта: Международный женский день в Украине, акция под дачей Зеленского
Обновлено 20:58 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Медик

8 марта, в Украине зафиксировали 5 572 новых случая заболевания Covid-19, что на полторы тысячи меньше, чем днем ранее. В целом в сравнении с предыдущими сутками существенно снизились все показатели, кроме количества летальных исходов.

8 марта в Украине

Женский марш

В Украине в понедельник, 8 марта, отметили Международный женский день, который считается еще и выходным днем на государственном уровне.

В ряде городов к этому дню прошли тематические женские марши

А "Слуге народа" объявили о создании движения Зе!Женщины, призванном продвигать политику равенства на общегосударственном и местном уровнях. 

Сторонники Стерненко пришли к Зеленскому

Сторонники Стерненко пришли к Зеленскому

У государственной дачи президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе около 17:00 началась акция сторонников, приговоренного к 7 годам заключения, активиста Сергея Стерненко. 

Башар Асад и его жена подхватили коронавирус

Башар Асад

Сирийский президент Башар Асад и его супруга Асма заразились коронавирусоми несколько недель проведут на карантине.

Усик жестко потроллил британца Джо Джойса

Усик Джойс

Известный украинский боксер Александр Усик не смог удержаться от ответного "удара" в адрес британского тяжеловеса Джо Джойса, который недавно нагрубил ему.

Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме

Меган Маркл

На американском телеканале CBS в эфир вышло откровенное интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое они дали известной телеведущей Опре Уинфри.

Анатолий Анатолич рассекретил пол будущего ребенка

Анатолий Анатолич

 Украинский шоумен, ведущий утреннего шоу "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич вместе с семьей узнал о поле своего будущего ребенка.

Бывшая жена Джеффа Безоса вышла замуж

Маккензи Скотт

Экс-супруга собственника корпорации Amazon Джеффа Безоса, миллиардерша Маккензи Скотт вышла замуж за американского учителя Дэна Джуэтта.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 301

Все по теме:

Башар Асад, Коронавирус, 8 марта, Сергей Стерненко, Итоги дня, Covid-19.
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