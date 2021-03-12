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Пятница, 12.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Крымская война Зеленского: "Телеграф" узнал, как Украина будет возвращать утраченный полуостров
Крымская война Зеленского: "Телеграф" узнал, как Украина будет возвращать утраченный полуостров
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"Всё закончится пшиком": эксперт объяснил, почему власти не удастся разыграть карту "Харьковских соглашений"
Угроза распада "Слуги народа" и "очистка" ради рейтингов: чего ждать от съезда партии Зеленского
Угроза распада "Слуги народа" и "очистка" ради рейтингов: чего ждать от съезда партии Зеленского
Итоги дня 12 марта: год карантина в Украине, СБУ занялась "Харьковскими соглашениями", повышение штрафов за нарушение ПДД
Итоги дня 12 марта: год карантина в Украине, СБУ занялась "Харьковскими соглашениями", повышение штрафов за нарушение ПДД

Итоги дня 12 марта: год карантина в Украине, СБУ занялась "Харьковскими соглашениями", повышение штрафов за нарушение ПДД

Итоги дня 12 марта: год карантина в Украине, СБУ занялась "Харьковскими соглашениями", повышение штрафов за нарушение ПДД
Обновлено 20:49 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус

На утро пятницы, 12 марта, в Украине зафиксировали 12946 новых случаев коронавируса, что на 3862 больных больше, чем сутки ранее.

Год со дня объявления карантина из-за коронавируса в Украине

Коронавирус

Год назад 12 марта, спустя девять дней после выявления коронавируса у первого инфицированного Александра Самборского, в Украине объявили общенациональный карантин. "Телеграф" решил напомнить, как изменилась жизнь украинцев за эти 365 дней.

СБУ взялась за дело о "Харьковских соглашениях"

Харьковские соглашения

СБУ начала расследование возможной государственной измены во время подписания и ратификации в 2010 году так называемого "Харьковского соглашения", которым России была предоставлена возможность на 25 лет размещать в Крыму свой флот. 

В Украине увеличат штрафы за нарушение ПДД

Полиция

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает существенное ужесточение наказания за нарушения правил дорожного движения

Тайсон Фьюри ушел в запой

Тайсон Фьюри

Британский боксер, чемпион мира по версиям WBC и Thе Ring в хевивейте Тайсон Фьюри рассказал, что наслаждается жизнью, ведь он сейчас в отпуске. Кроме того, "Цыганский король" сообщил, что выпивает очень много пива, которое заменяет ему еду.

Ломаченко получит семизначный гонорар за бой с Хэйни

Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко получит за бой с Девином Хэйни семизначный гонорар.

Формула-1

Формула-1

В пятницу, 12 марта, тестами в Бахрейне в Формуле-1 официально стартовал новый сезон

У Украины - большие проблемы из-за поражений "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы

Лига Европы

Поражения украинских клубов в 1/8 финала Лиги Европы в четверг, 11 марта, снизили коэффициенты Украины в таблице УЕФА.

Погиб популярный американский актер, сыгравший в сериале "Звездные врата"

Клифф Саймон

На одном из пляжей Лос-Анджелеса скончался известный американский актер, звезда сериалов “Звездные врата” и “Детектив Нэш Бриджес” - Клифф Саймон.

Фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ заразился коронавирусом

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

11 марта коллективу пришлось перенести концерт в Энергодаре по причине того, что у фронтмена группы Сергея Танчинца было подозрение на коронавирус. А 12 марта Сергей получил подтверждение диагноза.

На заставке студии Metro Goldwyn Mayer появился цифровой лев

Metro Goldwyn Mayer

Киностудия Metro Goldwyn Mayer (MGM) заменила своего рыкающего льва двойником из компьютерной графики.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 237

Все по теме:

СБУ, ПДД, Коронавирус, "Харьковские соглашения", Covid-19.
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