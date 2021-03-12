Итоги дня 12 марта: год карантина в Украине, СБУ занялась "Харьковскими соглашениями", повышение штрафов за нарушение ПДД

Коронавирус в Украине
На утро пятницы, 12 марта, в Украине зафиксировали 12946 новых случаев коронавируса, что на 3862 больных больше, чем сутки ранее.
Год со дня объявления карантина из-за коронавируса в Украине
Год назад 12 марта, спустя девять дней после выявления коронавируса у первого инфицированного Александра Самборского, в Украине объявили общенациональный карантин. "Телеграф" решил напомнить, как изменилась жизнь украинцев за эти 365 дней.
СБУ взялась за дело о "Харьковских соглашениях"
СБУ начала расследование возможной государственной измены во время подписания и ратификации в 2010 году так называемого "Харьковского соглашения", которым России была предоставлена возможность на 25 лет размещать в Крыму свой флот.
В Украине увеличат штрафы за нарушение ПДД
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает существенное ужесточение наказания за нарушения правил дорожного движения.
Тайсон Фьюри ушел в запой
Британский боксер, чемпион мира по версиям WBC и Thе Ring в хевивейте Тайсон Фьюри рассказал, что наслаждается жизнью, ведь он сейчас в отпуске. Кроме того, "Цыганский король" сообщил, что выпивает очень много пива, которое заменяет ему еду.
Ломаченко получит семизначный гонорар за бой с Хэйни
Украинский боксер Василий Ломаченко получит за бой с Девином Хэйни семизначный гонорар.
Формула-1
В пятницу, 12 марта, тестами в Бахрейне в Формуле-1 официально стартовал новый сезон.
У Украины - большие проблемы из-за поражений "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы
Поражения украинских клубов в 1/8 финала Лиги Европы в четверг, 11 марта, снизили коэффициенты Украины в таблице УЕФА.
Погиб популярный американский актер, сыгравший в сериале "Звездные врата"
На одном из пляжей Лос-Анджелеса скончался известный американский актер, звезда сериалов “Звездные врата” и “Детектив Нэш Бриджес” - Клифф Саймон.
Фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ заразился коронавирусом
11 марта коллективу пришлось перенести концерт в Энергодаре по причине того, что у фронтмена группы Сергея Танчинца было подозрение на коронавирус. А 12 марта Сергей получил подтверждение диагноза.
На заставке студии Metro Goldwyn Mayer появился цифровой лев
Киностудия Metro Goldwyn Mayer (MGM) заменила своего рыкающего льва двойником из компьютерной графики.