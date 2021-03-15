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Понедельник, 15.03.2021
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Бензин в Украине продолжает дорожать: при чем здесь цена на нефть и что будет дальше (инфографика)
Бензин в Украине продолжает дорожать: при чем здесь цена на нефть и что будет дальше (инфографика)
Итоги дня 15 марта: новые "пленки Суркова - Медведчука", "Слуга народа" попрощалась с Дубинским
Итоги дня 15 марта: новые "пленки Суркова - Медведчука", "Слуга народа" попрощалась с Дубинским

Итоги дня 15 марта: новые "пленки Суркова - Медведчука", "Слуга народа" попрощалась с Дубинским

Итоги дня 15 марта: новые "пленки Суркова - Медведчука", "Слуга народа" попрощалась с Дубинским
Обновлено 20:51 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус

15 марта, в Украине зафиксировано 6 792 новых случая заражения коронавирусом.

В сети всплыла новая "пленка" Медведчука-Суркова по Донбассу

Медведчук Сурков

В сети всплыли новые записи переговоров якобы народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова. 

"Слуги народа" окончательно распрощались с Дубинским

Дубинский

Ранее попавшего под санкции США и исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Александра Дубинского исключили из рядов одноименной партии.

Пророчество Гордона

Гордон

Украинский журналист Дмитрий Гордон почти неделю назад в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что наступивший понедельник, 15 марта, будет "судьбоносным тяжелым днем" для всей Украины.

Речь шла о съемках фильма-расследования Bellingcat и его так и не презентовали, на фоне чего сеть начало заполнять огромное количество мемов на эту тему.

 Украинские фехтовальщицы впервые в истории не попали на Олимпийские игры

Фехтовальщицы

Кубок мира в Будапеште (Венгрия) поставил точку в отборе саблистов и саблисток (по рейтингу) на на XXXII летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Японии Токио.

Первые вокальные бои шоу "Голос країни"

Голос країни

14 марта прошла первая часть второго этапа шоу "Голос країни" - первые вокальные бои. Команды звездных тренеров - Тины Кароль, Монатика, Нади Дорофеевой и Олега Винника лишились первых участников.

Названы номинанты на "Оскар"

Оскар

В понедельник, 15 марта были названы номинанты на награды американской киноакадемии "Оскар".

Даша Астафьева перенесла срочную операцию

Даша Астафьева

Популярная украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась со своими подписчиками очень личной историей, которая с ней случилась на днях. Артистка попала в больницу и была прооперирована.

Принцесса Евгения поделилась новым фото новорожденного сына

Принцесса Евгения

14 марта в Великобритании отмечался День Матери. В честь своего "первого" праздника принцесса опубликовала на своей странице в Инстаграм трогательный пост, к которому прикрепила два милых снимка.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 208

Все по теме:

Виктор Медведчук, Коронавирус, Владислав Сурков, Слуга народа, Итоги дня, Александр Дубинский, Covid-19.
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