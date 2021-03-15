Итоги дня 15 марта: новые "пленки Суркова - Медведчука", "Слуга народа" попрощалась с Дубинским

Коронавирус в Украине

15 марта, в Украине зафиксировано 6 792 новых случая заражения коронавирусом.

В сети всплыла новая "пленка" Медведчука-Суркова по Донбассу

В сети всплыли новые записи переговоров якобы народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова.

"Слуги народа" окончательно распрощались с Дубинским

Ранее попавшего под санкции США и исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Александра Дубинского исключили из рядов одноименной партии.

Пророчество Гордона

Украинский журналист Дмитрий Гордон почти неделю назад в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что наступивший понедельник, 15 марта, будет "судьбоносным тяжелым днем" для всей Украины.

Речь шла о съемках фильма-расследования Bellingcat и его так и не презентовали, на фоне чего сеть начало заполнять огромное количество мемов на эту тему.

Украинские фехтовальщицы впервые в истории не попали на Олимпийские игры

Кубок мира в Будапеште (Венгрия) поставил точку в отборе саблистов и саблисток (по рейтингу) на на XXXII летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Японии Токио.

Первые вокальные бои шоу "Голос країни"

14 марта прошла первая часть второго этапа шоу "Голос країни" - первые вокальные бои. Команды звездных тренеров - Тины Кароль, Монатика, Нади Дорофеевой и Олега Винника лишились первых участников.

Названы номинанты на "Оскар"

В понедельник, 15 марта были названы номинанты на награды американской киноакадемии "Оскар".

Даша Астафьева перенесла срочную операцию

Популярная украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась со своими подписчиками очень личной историей, которая с ней случилась на днях. Артистка попала в больницу и была прооперирована.

Принцесса Евгения поделилась новым фото новорожденного сына

14 марта в Великобритании отмечался День Матери. В честь своего "первого" праздника принцесса опубликовала на своей странице в Инстаграм трогательный пост, к которому прикрепила два милых снимка.