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Четверг, 18.03.2021
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Итоги дня 18 марта: "поединок" Путина и Байдена, локдаун в Киеве

Итоги дня 18 марта: "поединок" Путина и Байдена, локдаун в Киеве
Обновлено 20:45 Сегодня Телеграф

Четверг, 18 марта, запомнится несколькими важными событиями.

"Телеграф" выбрал главные из них.

Коронавирус в Украине

На утро 18 марта украинские медики зарегистрировали 15 053 случая заболевания коронавирусом. При том, что суточный показатель заболеваемости побил трехмесячный рекорд. Стоит отметить, что последний раз более 15 тысяч заболевших.  за сутки в Украине фиксировали аж в 2020 году 4 декабря и тогда это число равнялось 15 131 пациентам.

Локдаун в Киеве

18 марта стало известно, что в Киеве с 00:00 субботы, 20 марта, вводятся жестокие карантинные ограничения в связи с критическим распространением коронавируса. Они будут действовать три недели. На этом фоне в "Укрзализныци" уточнили, что поезда по станции Киев будут ходить в обычном режиме. Также на трехнедельный локдаун может уйти и Верховная Рада.

Разборки Путина и Байдена

18 марта Президент России Владимир Путин отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, что он – "убийца", пожелав американскому коллеге здоровья, и вспомнил детскую поговорку. Спустя несколько часов Путин решил подойти к вопросу более серьезно и призвал Байдена к диалогу, правда озвучив условие: разговор двух президентов должен состояться онлайн, в прямом эфире.

Новая Билли Айлиш

19-летняя американская исполнительница Билли Айлиш, которая в этом году выпустила о себе фильм "Билли Айлиш. Слегка размытый мир", снова удивила своих поклонников по всему миру. Знаменитость в очередной раз кардинально сменила имидж.

 Новый клип Каменских

Украинская певица Настя Каменских 18 марта представила новый клип на трек "Девочки рулят".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 240

Все по теме:

Верховная Рада, Киев, Владимир Путин, Джо Байден, Коронавирус, Итоги дня, Локдаун.
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