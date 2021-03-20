Итоги дня 20 марта: арест имущества "Мотор Сичи", протесты в Киеве

Коронавирус в Украине

В Украине на утро субботы, 20 марта, зафиксировали 15292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

По темпам распространения инфекции Украина заняла 8 место в мире и 4 в Европе.

Сторонники Стерненко штурмовали здание Офиса президента

Сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко попытались штурмовать Офис президента.

Оккупанты решили "отжать" землю украинцев в Крыму

С 20 марта в оккупированном Крыму начинает работать указ российского президента Владимира Путина о запрете для иностранцев на владение землей на полуострове.

На имущество и акции "Мотор Сичи" наложили арест

После решения СНБО 11 марта вернуть "Мотор Сич" в государственную собственность, Шевченковский районный суд Киева наложил арест завод и 100% акций предприятия.

МакГрегор за один раунд избил соперника

В пятницу, 19 марта, в Болтоне (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании MTK Global. В главном поединке шоу на ринг вышли представители легчайшего дивизиона (до 53,5 кг) шотландец Ли МакГрегор и француз Карим Герфи.

Порноактриса из "Холостяка" прокомментировала свой уход с проекта

Одна из эффектных участниц проекта "Холостяк", бывшая порноактриса из Днепра Анастасия Распутина, более известная как Адель Асанти, решила сама уйти из шоу.

Сеть возмущена вакцинацией Сергея Жадана

20 марта 2021 года привился от коронавируса украинский писатель Сергей Жадан.

Блогер Надин попала под волну критики от зрителей "Холостяка"

Для блогерши Надин Медведчук решение Михаила попрощаться с не было очень неожиданным. Холостяк не увидел, что она пришла на этот проект, чтобы найти свою любовь.

Принц Гарри признался, что чувствовал, когда умерла его мама, принцесса Диана

36-летний герцог Сассекский написал трогательное предисловие к книге Hospital by the Hill. В предисловии Гарри рассказал, как переживал смерть своей мамы и, что тогда чувствовал.