Итоги дня 3 апреля: более 20 тысяч заболевших COVID-19 за сутки, новые провокации и потери на Донбассе

Коронавирус в Украине

На утро субботы, 3 апреля, в Украине зафиксировали 20 341 новый случай инфицирования коронавирусом.

Украина понесла новые потери на Донбассе

На Донбассе украинская армия понесла новые потери. В Донецкой области на неизвестном взрывном устройстве подорвался боец ВСУ

Против Медведчука и Козака открыли дело о госизмене

Народные депутаты фракции "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и Тарас Козак стали фигурантами уголовного дела о "Государственной измене".

Малиновский сделал дубль из ассистов в Серии А

В субботу, 3 апреля, "Аталанта" в рамках матча 29-го тура Серии А сезона 2020/21 принимала "Удинезе". Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 3:2.

Сосланный в дубль "Шахтера" бразилец тут же забил гол

В субботу, 3 апреля, в Счастливом на "Княжа Арене" "Шахтер" U-21 принимал "Ворсклу" U-21. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Горняков", а бразилец Тайсон в своей дебютной игре за дубль забил гол.

Свитолина запела от счастья, вернувшись к Монфису

Элина Свитолина вновь встречается с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Об этом стало известно после публикации совместных фото и видео в соцсетях спортсменов.

Звезду сериала "Школа" внесли в базу "Миротворца"

22-летняя звезда украинского сериала "Школа" актриса и блогер Лиза Василенко попала в базу Миротворца.

88-летний отец Филиппа Киркорова в больнице

Отец российского певца Филиппа Киркорова Бедрос снова угодил в больницу и это после перенесенного коронавируса в 2020 году, когда он даже попал в реанимацию.

Участие Украины в конкурсе "Мисс Вселенная" под вопросом

"Мисс Украине" Елизавете Ястремской не давали визу для выезда в США, а без нее на конкурс девушка попасть не может.

Гордон развеселил сеть архивным фото с волосами

Дмитрий Гордон опубликовал архивное фото, которое стало поводом для шуток. Журналист показал снимок, который был сделан еще в 1999 году на пляже в Одессе вместе с известным психотерапевтом Анатолием Кашпировским.