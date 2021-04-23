Итоги дня 23 апреля: отвод войск РФ, новая партия вакцин в Украине и волнительные прогнозы Минобороны

Коронавирус в Украине

В Украине число инфицированных коронавирусом перевалило за 2 миллиона. Утром 23 апреля в стране подтверждены 2 004 630 COVID-19.

Украина получила партию вакцины AstraZeneca

Украина в пятницу, 23 апреля, получила более 367 200 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.

РФ готовит теракты на Пасху

Накануне Пасхи Россия готовит ряд провокаций на Донбассе, при этом не исключаются потери среди мирных жителей.

Россия начала отводить войска из оккупированного Крыма

Россия объявила о начале процесса отвода военных, которые находились на учениях в оккупированном Крыму. Теперь они должны вернуться на базы, а весь процесс отвода пройдет в течение 10 дней.

Кроме того от границы с Украиной уже увезли около 10 000 военных, в том числе подразделения войск химзащиты.

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой покончил с собой

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое Херсонской области в пятницу, 23 апреля, повесился в камере СИЗО.

Беременная Меган Маркл с сыном Арчи на руках попала на свежие фото

Супруга принца Гарри Меган Маркл показала фото своего подросшего первенца Арчи.

Сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполнилось три года

23 апреля, герцоги Кембриджские ощутили немного праздничного настроения, ведь в этот день свое 3-летие отмечает младший сын пары - принц Луи.

Успешный пуск ракеты Crew Dragon-2

Космический корабль миссии Crew Dragon-2 отправил на Международную космическую станцию четырех астронавтов.

В сети смеются над выходом новой песни дочери Добкина

Алла Добкина 21 апреля презентовала свою песню под названием "Пополам", а 23 числа в аккаунте Инстаграма девушка опубликовала клип на новый сингл.