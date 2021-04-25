Итоги дня 25 апреля: Одесская область перешла в "желтую зону" карантина, "Динамо" досрочно выиграло чемпионат Украины

Коронавирус в Украине

За сутки в стране зафиксировано 7 930 новых случаев коронавируса. В их числе 331 ребенок и 98 медиков. Выздоровело за этот период 6 574 человека. Умерло 231.

В Украине снова изменилась карта зонирования. Одесская область вышла из "красной" зоны и перешла в "желтую".

В ночь на 26 апреля из "красной зоны" выйдет и Львовская область.

Киев обратился к Берлину за оружием

Украина официально обратилась к ФРГ с просьбой предоставить вооружение для обороны своих берегов от российской агрессии.

Никол Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как и обещал ранее, заявил о своем уходе в отставку.

"Динамо" досрочно выиграло чемпионат Украины

"Динамо" в рамках 23-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимало "Ингулец". Встреча, состоявшаяся на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Этот успех позволил киевлянам выиграть золотые медали УПЛ впервые за 5 лет гегемонии "Шахтера".

"Нигерийский кошмар" брутально нокаутировал соперника

В ночь на 25 апреля в Джексонвилле состоялся масштабный турнир по смешанным единоборствам UFC 261. В главном событии шоу чемпион полусреднего веса нигерийский американец Камару Усман встретился в октагоне с американцем Хорхе Масвидалем.

Украинец Радивилов выиграл чемпионат Европы в опорном прыжке

Украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл "золото" в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, что проходит в Базеле (Швейцария).

Анастасия Приходько впервые назвала пол и дату рождения своего третьего ребенка

25 апреля, в Вербное воскресенье, Анастасия Приходько решила открыть все карты и рассекретила пол, имя и дату рождения своего третьего малыша.

Позитив подтвердил слухи о разводе с женой после 8 лет брака

Экс-учасник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний, более известный как Позитив, прокомментировал слухи о своем разводе с женой Анной после 8 лет брака.

Дзидзьо разводится со своей женой спустя 20 лет брака

Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома впервые признался о своем разводе с супругой Ярославой Притулой (певицей SLAVIA) спустя 20 лет совместной жизни.