Скачать
Воскресенье, 25.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Динамо" досрочно выиграло чемпионат Украины, разгромив "Ингулец" (видео)
"Динамо" досрочно выиграло чемпионат Украины, разгромив "Ингулец" (видео)
Главные события недели: новые скандалы в "Слуге народа", Россия отвела войска от украинской границы, Youtube заблокировал "каналы Медведчука"
Главные события недели: новые скандалы в "Слуге народа", Россия отвела войска от украинской границы, Youtube заблокировал "каналы Медведчука"
Признание Байденом геноцида армян злит Турцию, но Эрдоган не может дать резкий ответ
Признание Байденом геноцида армян злит Турцию, но Эрдоган не может дать резкий ответ
"Шахтер" сенсационно проиграл "Александрии" (видео)
"Шахтер" сенсационно проиграл "Александрии" (видео)

Итоги дня 25 апреля: Одесская область перешла в "желтую зону" карантина, "Динамо" досрочно выиграло чемпионат Украины

Итоги дня 25 апреля: Одесская область перешла в "желтую зону" карантина, "Динамо" досрочно выиграло чемпионат Украины
Обновлено 20:27 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

За сутки в стране зафиксировано 7 930 новых случаев коронавируса. В их числе 331 ребенок и 98 медиков. Выздоровело за этот период 6 574 человека. Умерло 231.

В Украине снова изменилась карта зонирования. Одесская область вышла из "красной" зоны и перешла в "желтую".

В ночь на 26 апреля из "красной зоны" выйдет и Львовская область

Киев обратился к Берлину за оружием

Украина официально обратилась к ФРГ с просьбой предоставить вооружение для обороны своих берегов от российской агрессии. 

Никол Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как и обещал ранее, заявил о своем уходе в отставку.

"Динамо" досрочно выиграло чемпионат Украины

"Динамо" в рамках 23-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимало "Ингулец". Встреча, состоявшаяся на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Этот успех позволил киевлянам выиграть золотые медали УПЛ впервые за 5 лет гегемонии "Шахтера".

"Нигерийский кошмар" брутально нокаутировал соперника

В ночь на 25 апреля в Джексонвилле состоялся масштабный турнир по смешанным единоборствам UFC 261. В главном событии шоу чемпион полусреднего веса нигерийский американец Камару Усман встретился в октагоне с американцем Хорхе Масвидалем.

Украинец Радивилов выиграл чемпионат Европы в опорном прыжке

Украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл "золото" в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, что проходит в Базеле (Швейцария). 

Анастасия Приходько впервые назвала пол и дату рождения своего третьего ребенка

25 апреля, в Вербное воскресенье, Анастасия Приходько решила открыть все карты и рассекретила пол, имя и дату рождения своего третьего малыша.

Позитив подтвердил слухи о разводе с женой после 8 лет брака

Экс-учасник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний, более известный как Позитив, прокомментировал слухи о своем разводе с женой Анной после 8 лет брака. 

Дзидзьо разводится со своей женой спустя 20 лет брака

Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома впервые признался о своем разводе с супругой Ярославой Притулой (певицей SLAVIA) спустя 20 лет совместной жизни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 236

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Одесская область, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Расстрел мужчины в центре Днепра: появилось фото киллера и оружия
02 "Нужно было повзрослеть": Дзидзьо разводится со своей женой спустя 20 лет брака
03 Россия угрожает войной: Берлин может передать Киеву оружие для защиты в море
04 Водителя увезли в критическом состоянии: в серьезном ДТП в Киеве машину смяло пополам (фото)
05 175-килограмовый боксер-дебютант с одного удара вырубил соперника (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 25 апреля: Одесская область перешла в &quot;желтую зону&quot; карантина, &quot;Динамо&quot; досрочно выиграло чемпионат Украины
Итоги дня 25 апреля: Одесская область перешла в "желтую зону" карантина, "Динамо" досрочно выиграло чемпионат Украины
Перед годовщиной катастрофы Чернобыльскую АЭС показали с воздуха (фото и видео)
Перед годовщиной катастрофы Чернобыльскую АЭС показали с воздуха (фото и видео)
В деле с громким убийством &quot;одного из лидеров ОПГ&quot; всплыл важный момент
В деле с громким убийством "одного из лидеров ОПГ" всплыл важный момент
Оскар-2021: онлайн-трансляция церемонии награждения премии Американской киноакадемии
Оскар-2021: онлайн-трансляция церемонии награждения премии Американской киноакадемии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь