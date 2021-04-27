Скачать
Вторник, 27.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Вслед за США: Россия отправила в Черное море крейсер и грозит стрельбой по "противнику"
Вслед за США: Россия отправила в Черное море крейсер и грозит стрельбой по "противнику"
Итоги дня 27 апреля: новые потери на Донбассе, Рада провалила голосование по законопроекту по борьбе с COVID-19
Итоги дня 27 апреля: новые потери на Донбассе, Рада провалила голосование по законопроекту по борьбе с COVID-19
Давал брату шанс, но он не исправился: задержанный за убийство своей семьи подросток шокировал признанием
Давал брату шанс, но он не исправился: задержанный за убийство своей семьи подросток шокировал признанием
Подробности падения ребенка из окна в Запорожье: кто и как допустил трагедию в детском саду
Подробности падения ребенка из окна в Запорожье: кто и как допустил трагедию в детском саду

Итоги дня 27 апреля: новые потери на Донбассе, Рада провалила голосование по законопроекту по борьбе с COVID-19

Итоги дня 27 апреля: новые потери на Донбассе, Рада провалила голосование по законопроекту по борьбе с COVID-19
Обновлено 21:04 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на вторник, 27 апреля, зафиксировано 7915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 336 детей и 202 медработника.

Рада провалила законопроект по борьбе с COVID-19

Верховная Раду провалила попытку в законном порядке утвердить привлечение чиновников за бездеятельность в плане борьбы с COVID-19. Депутаты просто не захотели поддерживать подобные предложения.

Украина понесла очередные потери на Донбассе

На Донбассе во вторник, 27 апреля, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили травмы.

Главу Киевского облсовета сняли с должности

Отставку действующего председателя Александра Склярова поддержало 59 депутатов из 60 присутствующих. Общее количество депутатов - 84.

Малиновский попал в команду тура Серии А

В Бергамо "Аталанта" уничтожила "Болонью" со счетом 5:0. Украинский полузащитник "Богини" Руслан Малиновский по итогам этой встречи попал в команду недели Серии А по версии WhoScored.

"Динамо" готовит трансферную бомбу

Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может оказаться в киевском "Динамо"

У Полины Гагариной на концерте случилось ЧП

Полина Гагарина 30 марта начала свой крупный стадионный тур по городах с грандиозным шоу со своими лучшими хитами. На одном из концертов, который отгремел в Челябинске у певицы случилось ЧП.

Умер известный актер из фильма "Белое солнце пустыни"

27 апреля стало известно, что на 86-м году жизни скончался звезда фильма "Белое солнце пустыни", грузинский актер Кахи Кавсадзе.

Константин Меладзе попал в секс-скандал из-за "ВИА Гры"

Ани Лорак заявила, что Константин Меладзе проявлял к ней любовный интерес, да и вовсе всем своим артистам предлагал некие условия, которые она не назвала, но тонко намекнула на их характер. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 180

Все по теме:

Верховная Рада, Донбасс, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине подешевел газ для населения: какими будут цены на ближайший год (инфографика)
02 Новый провал: Верховный суд принял решение по отмене санкций против каналов Медведчука
03 "Мы бы не вывезли такую войну": российский пропагандист признался, почему РФ не пошла на полномасштабное вторжение в Украину в 2014 году
04 Зеленскому опасно встречаться с Путиным тет-а-тет: озвучены угрозы
05 Ребенок выпал из окна: в сети сообщили о ЧП в детсаду Запорожья (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Россия составляет список &quot;недружественных стран&quot;: в СМИ узнали, кто может в него попасть
Россия составляет список "недружественных стран": в СМИ узнали, кто может в него попасть
Украина понесла очередные потери на Донбассе: на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль
Украина понесла очередные потери на Донбассе: на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль
&quot;Избивали на глазах у детей&quot;: жена мариупольца рассказала, за что ее муж разгромил АТБ топором (видео)
"Избивали на глазах у детей": жена мариупольца рассказала, за что ее муж разгромил АТБ топором (видео)
В Киеве нашли рабочий способ борьбы со стихийными свалками (фото)
В Киеве нашли рабочий способ борьбы со стихийными свалками (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь