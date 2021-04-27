Итоги дня 27 апреля: новые потери на Донбассе, Рада провалила голосование по законопроекту по борьбе с COVID-19

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на вторник, 27 апреля, зафиксировано 7915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 336 детей и 202 медработника.

Рада провалила законопроект по борьбе с COVID-19

Верховная Раду провалила попытку в законном порядке утвердить привлечение чиновников за бездеятельность в плане борьбы с COVID-19. Депутаты просто не захотели поддерживать подобные предложения.

Украина понесла очередные потери на Донбассе

На Донбассе во вторник, 27 апреля, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили травмы.

Главу Киевского облсовета сняли с должности

Отставку действующего председателя Александра Склярова поддержало 59 депутатов из 60 присутствующих. Общее количество депутатов - 84.

Малиновский попал в команду тура Серии А

В Бергамо "Аталанта" уничтожила "Болонью" со счетом 5:0. Украинский полузащитник "Богини" Руслан Малиновский по итогам этой встречи попал в команду недели Серии А по версии WhoScored.

"Динамо" готовит трансферную бомбу

Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может оказаться в киевском "Динамо"

У Полины Гагариной на концерте случилось ЧП

Полина Гагарина 30 марта начала свой крупный стадионный тур по городах с грандиозным шоу со своими лучшими хитами. На одном из концертов, который отгремел в Челябинске у певицы случилось ЧП.

Умер известный актер из фильма "Белое солнце пустыни"

27 апреля стало известно, что на 86-м году жизни скончался звезда фильма "Белое солнце пустыни", грузинский актер Кахи Кавсадзе.

Константин Меладзе попал в секс-скандал из-за "ВИА Гры"

Ани Лорак заявила, что Константин Меладзе проявлял к ней любовный интерес, да и вовсе всем своим артистам предлагал некие условия, которые она не назвала, но тонко намекнула на их характер.