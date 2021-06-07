Итоги дня 7 июня: Байден поговорил с Зеленским, Украина разгромила Кипр перед Евро-2020

Коронавирус в Украине

В Украине в центрах для тестирования за сутки зарегистрировали 535 человек с COVID-19.

Байден поговорил с Зеленским

Во время телефонного разговора президента Украины с президентом США Джо Байденом, американский лидер заявил, что США поддерживают суверенитет Украины.

Притула вышел из партии "Голос"

Украинский телеведущий Сергей Притула вышел из партии "Голос".

Лидер партии Кира Рудик предполагает, что Притула возьмется за создание собственного политпроекта и продолжит карьеру в шоубизнесе.

Вслед за Притулой из "Голоса" вышла депутат Киевсовета и намекнула на создание новой партии.

Украина - Кипр

В понедельник, 7 июня, сборная Украины в рамках контрольного матча принимала команду Кипра. Встреча проходила в Харькове на ОСК "Металлист" и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

УЕФА ответил на нападки россиян из-за новой формы сборной Украины

Новая форма сборной Украины с очертанием границ всей страны сделала настоящий фурор в России. Оттуда звучали призывы о запрете экипировки, однако УЕФА четко расставил все точки над "і".

Ребров официально возглавил азиатский клуб

Пресс-служба ФК "Аль-Айн" из ОАЭ сообщила о назначении украинца на пост главного тренера команды.

Студия Paramount снимет приквел хоррора "Тихое место"

Не успела выйти на экраны вторая часть хоррора Джона Красински "Тихое место 2", как стало известно, что студия Paramount выпустит новую часть.

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая показала своего бойфренда

Петрожицкая таки представила общественности своего молодого человека. Пара впервые вышла в свет вместе.