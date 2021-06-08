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Вторник, 08.06.2021
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Итоги 8 июня: непогода в Украине, обыски в "Партии Шария" и пощечина для Макрона

Итоги 8 июня: непогода в Украине, обыски в "Партии Шария" и пощечина для Макрона
Обновлено 21:12 Сегодня Телеграф

Вторник, 8 июня, в Украине произошло довольно много разнообразных событий.

"Телеграф" выбрал ключевые из них.

Коронавирус в Украине

На утро вторника, 8 июня, в украинских центрах тестирования за последние 24 часа зарегистрировали 1602 человека с COVID-19. В сравнении с данными за 7 июня в стране резко выросло суточное число заболевших.

Макрону дали пощечину

В департаменте Дром на юго-востоке Франции мужчина дал пощечину президенту страны Эмманюэлю Макрону. О том, какие санкции были применены к мужчине, а также были ли они вообще, пока информации нет.

Обыски в "Партии Шария"

После того как Печерский суд Киева 2 июня арестовал имущество блогера Анатолия Шария, СБУ провела обыски у основателей "Партии Шария".

Непогода в Украине

Во вторник, 8 июня, в Украине прошли дожди с грозами. Например, в Киеве, на Дарнице, разбушевался настоящий ураган с дождем, штормом и градом. Но непогода не помешала коммунальщикам в Харькове класть асфальт, причем прямо в воду, уровень которой в некоторых местах достигал щиколотки.

Скандал с чернокожей Анной Болейн

Зрители, посмотревшие британский мини-сериал "Анна Болейн" с чернокожей актрисой Джоди Тернер-Смит в главной роли, которая тайно вышла замуж за актера Джошуа Джексона, обрушили рейтинг на сайте-агрегаторе iMDb вплоть до 1,2 баллов из 10 по оценкам более двух тысяч пользователей.

День рождения Гросу

8 июня известная певица и актриса Алина Гросу празднует день рождения - девушке исполнилось 26 лет.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 257

Все по теме:

Непогода, Непогода в Украине, Обыски, Эммануэль Макрон, Итоги дня, Партія Шарія, Коронаирус, пощечины.
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