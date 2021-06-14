Итоги дня 14 июня: саммит НАТО, годовщина крушения Ил-76 над Луганском и воспоминания о Чапкисе

Коронавирус в Украине

В Украине за день 420 людей заболели COVID-19. В последний раз менее 500 случаев в сутки регистрировали 9 июня 2020 года, тогда суточный прирост составил 394 человека.

Саммит НАТО

Главы стран НАТО подтверждают свою приверженность итогам саммита в Бухаресте 2008 года, на котором было сделано заявление о том, что Украина станет членом Альянса.

Годовщина крушения Ил-76 над Луганском

Ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в луганский аэропорт террористы самопровозглашенной "ЛНР" из переносной зенитно-ракетной установки подбили самолет Ил-76МД Воздушных сил Украины, направлявшийся с подмогой к защитникам Луганска.

В городах, откуда родом погибшие герои, их ежегодно поминают в этот день.

Евро-2020

В первом поединке группы D на Евро-2020 встречались сборные Шотландии и Чехии. Матч проходил на стадионе "Хэмпден Парк" в городе Глазго и завершился победой гостей 0:2.

Кроме того, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге проходит встреча сборных Польши и Словакии.

Также на 14 июня запланирован матч между сборными Испании и Швеции.

Умер Григорий Чапкис

В воскресенье, 13 июня, перестало биться сердце известного танцора и хореографа Григория Чапкиса.

Близкое окружения уважаемого танцора глубоко опечалено прискорбной новостью, а украинские знаменитости в социальных сетях комментируют смерть народного артиста.

Стужук разоткровенничалась о своих отношениях с Андреем Шатырко

Блогер написала, что изначально шансов выбрать Шатырко у нее не было в принципе, потому что это было изначально договорено. Она добавила, что певцу нравится совсем другой типаж женщин, так же, как и ей мужчин.

95-летняя Елизавета II и 70-летняя первая леди США очаровали образами на чаепитии в Виндзорском замке

Президент США Джо Байден со своей супругой навестили Ее Величество в Виндзорском замке в рамках саммита лидеров "Большой семерки". После официальной части встречи королева пригласила Джо и Джилл на чаепитие.