Итоги дня 20 июня: новые санкции США против РФ и продолжение погодного апокалипсиса в Украине

Коронавирус в Украине

В Украине за прошлые сутки у 479 граждан зарегистрировали COVID-19.

Непогода в Украине

Из-за непогоды почти полсотни населенных пунктов в Украине остались без света. Пострадали города и села в Киевской, Житомирской, Винницкой и Донецкой областях.

На Черновицкую область обрушился сильный ливень. В результате непогоды затоплены населенные пункты бывших Заставнивского и Хотинского районов.

Также затопило улицы Измаила, что в Одесской области.

США готовят новый удар по России

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Евро-2020

Третий тур на Евро-2020 стартует двумя поединками группы А, которые начались 20 июня в 19:00 по киевскому времени.

Матч Италия - Уэльс проходит на римском "Стадио Олимпико", а противостояние между Швейцарией и Турцией состоялось в столице Азербайджана Баку на "Олимпийском" стадионе.

День отца и Троица.

В каждое третье воскресенье июня отмечается семейный праздник - День отца. В 2021 году он выпал на 20 июня.

На своих страницах в Инстаграм многие украинские селебрити поделились снимками и воспоминаниями о своих отцах. Также, не прошел мимо этого светлого праздника и президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, в этот день празднуют Троицу.

Джиджи Хадид решила уйти из моделинга

25-летняя американская супермодель Джиджи Хадид после появления на свет своего первенца начала задумываться об завершении модельной карьеры