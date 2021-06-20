Итоги дня 20 июня: новые санкции США против РФ и продолжение погодного апокалипсиса в Украине

Коронавирус в Украине
В Украине за прошлые сутки у 479 граждан зарегистрировали COVID-19.
Непогода в Украине
Из-за непогоды почти полсотни населенных пунктов в Украине остались без света. Пострадали города и села в Киевской, Житомирской, Винницкой и Донецкой областях.
На Черновицкую область обрушился сильный ливень. В результате непогоды затоплены населенные пункты бывших Заставнивского и Хотинского районов.
Также затопило улицы Измаила, что в Одесской области.
США готовят новый удар по России
Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
Евро-2020
Третий тур на Евро-2020 стартует двумя поединками группы А, которые начались 20 июня в 19:00 по киевскому времени.
Матч Италия - Уэльс проходит на римском "Стадио Олимпико", а противостояние между Швейцарией и Турцией состоялось в столице Азербайджана Баку на "Олимпийском" стадионе.
День отца и Троица.
В каждое третье воскресенье июня отмечается семейный праздник - День отца. В 2021 году он выпал на 20 июня.
На своих страницах в Инстаграм многие украинские селебрити поделились снимками и воспоминаниями о своих отцах. Также, не прошел мимо этого светлого праздника и президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, в этот день празднуют Троицу.
Джиджи Хадид решила уйти из моделинга
25-летняя американская супермодель Джиджи Хадид после появления на свет своего первенца начала задумываться об завершении модельной карьеры