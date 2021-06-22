Итоги дня 22 июня: День скорби и чествования памяти жертв войны, разговор Зеленского и Меркель

Коронавирус в Украине

В Украине за день 296 человек заразились COVID-19.

Несмотря на низкие показатели заболеваемости, Украина готовится "встречать" новый штамм коронавируса, в связи с чем в среду, 23 июня, СНБО проведет внеочередное заседание, на котором обсудит превентивные меры.

День скорби и памяти

Президент Украины Владимир Зеленский в этот день возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве. Церемония состоялась в Мемориале Вечной Славы, где похоронены воины, которые защищали Украину в годы Второй мировой.

Меркель пригласила Зеленского приехать в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого она пригласила украинского гаранта в Берлин.

В Киеве попрощались с украинским блогером Горьким Луком

Во вторник, 22 июня, в Киеве, на Майдане независимости, прошла церемония прощания с известным с военным парамедиком, волонтером и политблогером Святославом Волковым, более известным как Gorky Look - Горький Лук.

Евро 2020

Во вторник, 22 июня в рамках Евро-2020 ожидаются встречи сборных Чехии и Англии, а также Хорватии и Шотландии.

Об матча стартуют в 22:00 по киевскому времени.

Ястремскую оправдали в деле о допинге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская оправдана в деле о допинге.

Умер народный артист Украины Алексей Рубинский

В ночь на 22 июня в Харькове ушел из жизни украинский актер, режиссер, драматург, театральный деятель, художник-график, а также Народный артист Украины Алексей Рубинский. Ему было 68 лет.

Аврил Лавин сняла видео для TikTok с легендарным скейтбордистом

В понедельник, 21 июня, Аврил завела аккаунт в TikTok и разместила первое видео - мини-версию ее клипа на песню Sk8er Boi 2002 года. Кроме самой певицы в ролике появился 53-летний американский профессиональный скейтбордист Тони Хоук.