Скачать
Вторник, 22.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Киев накрыла пылевая буря: как это влияет на человека и окружающую среду
Киев накрыла пылевая буря: как это влияет на человека и окружающую среду
В Украине - кризис "бэби-боксов": наборы заканчиваются, а на деньги от компенсации много не купишь
В Украине - кризис "бэби-боксов": наборы заканчиваются, а на деньги от компенсации много не купишь
Посадить на ж*пу: Кива отличился перлом о возможной схватке с Вирастюком в Раде
Посадить на ж*пу: Кива отличился перлом о возможной схватке с Вирастюком в Раде
Итоги дня 22 июня: День скорби и чествования памяти жертв войны, разговор Зеленского и Меркель
Итоги дня 22 июня: День скорби и чествования памяти жертв войны, разговор Зеленского и Меркель

Итоги дня 22 июня: День скорби и чествования памяти жертв войны, разговор Зеленского и Меркель

Итоги дня 22 июня: День скорби и чествования памяти жертв войны, разговор Зеленского и Меркель
Обновлено 20:56 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине за день 296 человек заразились COVID-19.

Несмотря на низкие показатели заболеваемости, Украина готовится "встречать" новый штамм коронавируса, в связи с чем в среду, 23 июня, СНБО проведет внеочередное заседание, на котором обсудит превентивные меры. 

День скорби и памяти

 

Президент Украины Владимир Зеленский в этот день возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве. Церемония состоялась в Мемориале Вечной Славы, где похоронены воины, которые защищали Украину в годы Второй мировой.

Меркель пригласила Зеленского приехать в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель,  в ходе которого она пригласила украинского гаранта в Берлин.

В Киеве попрощались с украинским блогером Горьким Луком

Во вторник, 22 июня, в Киеве, на Майдане независимости, прошла церемония прощания с известным с военным парамедиком, волонтером и политблогером Святославом Волковым, более известным как Gorky Look - Горький Лук.

Евро 2020

Во вторник, 22 июня в рамках Евро-2020 ожидаются встречи сборных Чехии и Англии, а также Хорватии и Шотландии

Об матча стартуют в 22:00 по киевскому времени. 

Ястремскую оправдали в деле о допинге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская оправдана в деле о допинге

Умер народный артист Украины Алексей Рубинский

В ночь на 22 июня в Харькове ушел из жизни украинский актер, режиссер, драматург, театральный деятель, художник-график, а также Народный артист Украины Алексей Рубинский. Ему было 68 лет.

Аврил Лавин сняла видео для TikTok с легендарным скейтбордистом

В понедельник, 21 июня, Аврил завела аккаунт в TikTok и разместила первое видео - мини-версию ее клипа на песню Sk8er Boi 2002 года. Кроме самой певицы в ролике появился 53-летний американский профессиональный скейтбордист Тони Хоук.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 209

Все по теме:

Ангела Меркель, Коронавирус, Владимир Зеленский, Итоги дня, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медведь набросился на группу туристов и растерзал мальчика-подростка: детали трагедии в РФ
02 В Карабахе начались масштабные протесты: что происходит в Степанакерте (видео)
03 Шевченко назвал причину поражения от Австрии на Евро-2020 (видео)
04 Фирташ впервые отреагировал на введенные против него санкции СНБО
05 Не было беременности? Женщину из ЮАР, объявившую о рождении 10 детей, держат в психбольнице
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Венгрия открывает пункт пропуска с Украиной: подробности
Венгрия открывает пункт пропуска с Украиной: подробности
На черноморском курорте обвалился грунт, под землей могут быть люди: подробности (фото, видео)
На черноморском курорте обвалился грунт, под землей могут быть люди: подробности (фото, видео)
В Украине могут снова ужесточить карантин: СНБО готовит срочное совещание
В Украине могут снова ужесточить карантин: СНБО готовит срочное совещание
Певица Рита Ора и подруга детства: кого считали любовницами принца Уильяма
Певица Рита Ора и подруга детства: кого считали любовницами принца Уильяма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь