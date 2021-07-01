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Четверг, 01.07.2021
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Итоги 1 июля: ключевые решения Рады, "нокдаун" Кравчука и неожиданный финт Тупицкого

Итоги 1 июля: ключевые решения Рады, "нокдаун" Кравчука и неожиданный финт Тупицкого

Итоги 1 июля: ключевые решения Рады, "нокдаун" Кравчука и неожиданный финт Тупицкого
Обновлено 21:26 Сегодня Телеграф

Четверг, 1 июля, в Украине запомнится сразу несколькими важными событиями.

"Телеграф" выбрал ключевые из них.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 1 июля коронавирус обнаружили у 705 человек, зафиксирован 51 летальный случай, 1719 пациентов выздоровели.

Решения Рады

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №5599, который в СМИ прозвали "законом про олигархов".

Также Верховная Рада конституционным большинством голосов приняла закон о коренных народах Украины.

Кроме того, Верховная рада поддержала переименование поселка городского типа Новгородское, что в Бахмутском районе Донецкой области в Нью-Йорк. "За" решение высказался 301 депутат.

Состояние Кравчука

Первый президент Украины Леонид Кравчук, перенесший операцию на сердце, и поэтому пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции, не будет участвовать в работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Иск Тупицкого

Экс-глава Конституционного суда Украины и лишенный статуса судьи Александр Тупицкий обратился с иском к месту своей бывшей работы, дабы стребовать почти миллион гривен, невыплаченных ему после увольнения.

Раскол у Пустовит

Известные в Украине блогеры Александра (наиболее известна как Саша Бо) и Игорь Пустовит, видимо, находятся на грани развода. Супруги в браке более 5 лет и живут в Ивано-Франковске. Пара всегда позиционировала себя как счастливая семья.

Утрата

30 июня не стало известного украинского музыканта, основателя музыкального комьюнити FUSION Александра Пинчука. Артист скоропостижно скончался в Киеве. Причина смерти Пинчука неизвестна. 

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Леонид Кравчук, Украина, Александр Тупицкий, Итоги дня.
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