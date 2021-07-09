Итоги дня 9 июля: Медведчука оставили под домашним арестом, Зеленский назначил нового пресс-секретаря

Коронавирус в Украине

За сутки 8 июля в Украине было обнаружено 655 случаев COVID-19, что больше чем в предыдущий день. Кроме того, 109 160 человек получили вакцину от коронавируса.

Медведчука оставили под арестом

Утром в пятницу, 9 июля, Печерский районный суд Киева принял решение продлить меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку.

У Зеленского официально появился новый пресс-секретарь

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юлию Мендель с поста своего пресс-секретаря и назначил вместо нее Сергея Никифорова.

Он уже дал свой первый брифинг и рассказал, что думает о своей предшественнице.

Ястремская пробилась в полуфинал турнира в Гамбурге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№38 WTA) продолжает побеждать на теннисном турнире в Гамбурге.

Бой Фьюри - Уайлдер перенесен

Действующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC и The Ring британец Тайсон Фьюри заразился коронавирусом.

Стало известно имя первой звездной участницы шоу "Танці з зірками-2021"

Первой участницей восьмого сезона проекта "Танці з зірками-2021" стала украинская певица и актриса Джамала.

Суд вынес приговор стримеру, избившему девушку в прямом эфире

Российского стримера Mellstroy (наст. имя Андрей Бурим), который в октябре прошлого года в прямом эфире ударил лицом о стол модель Алену Ефремову, приговорили к полугоду исправительных работ с взысканием 72 тысячи 444 рубля (более 26 тысяч грн).

Аферисты обманули родителей братьев Меладзе

Шоту и Нелли Меладзе позвонила незнакомая девушка и представилась племянницей. Она рассказала, что попала в аварию и теперь ей грозит серьезный срок. А чтобы не сесть в тюрьму, нужно заплатить 300 тысяч рублей "полицейскому".

Меладзе на Atlas Weekend вызвал неоднозначную реакцию

В четверг, 8 июля, известный российский певец Валерий Меладзе выступил в Киеве на музыкальном фестивале Atlas Weekend.