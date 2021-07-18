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Воскресенье, 18.07.2021
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Итоги дня 18 июля: Шойгу вызвали в СБУ, Украина получила вакцины Moderna, на Сумщине напали на пограничников

Итоги дня 18 июля: Шойгу вызвали в СБУ, Украина получила вакцины Moderna, на Сумщине напали на пограничников
Обновлено 20:31 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

 

За сутки субботы, 17 июля, в Украине зафиксировано 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

На границе с РФ ночью напали на украинских пограничников

В ночь с 17 на 18 июля на границе Украины с Россией в Сумской области произошло нападение на украинский пограничный наряд, во время которого трое неизвестных нанесли телесные повреждения двум пограничникам. 

СБУ вызвала Шойгу на допрос в Мариуполь

Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для вручения письменного подозрения

Украина получила от США миллионы доз вакцины от коронавируса

В воскресенье, 18 июля, Украина получила 2 млн доз вакцины от коронавируса "Moderna".

Наводнения в Германии и Австрии

От разрушительного наводнения в Германии по состоянию на воскресенье, 18 июля, погибло уже 156 человек, 110 из них - в земле  Рейнланд-Пфальц.

Вместе с тем наводнения начались и в соседней Австрии

Российских гребцов сняли с Олимпиады

Федерация гребного спорта России (ФГСР) сняла российских гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина с Олимпиады после того, как их вторая допинг-проба подтвердила наличие мельдония.

После разрыва Мишина и Эллерт отдыхают на море

Мишина на своей странице в Инстаграм выкладывает фото и видео с отдыха, на котором пребывает со своим сыном Платоном и своими подругами. В то же время ее бывший избранник Александр Эллерт выкладывает свои курортные кадры с мест, очень похожими на локации Ксении.

Ольга Сумская устроила для мужа шикарный завтрак в бассейне

Украинская актриса Ольга Сумская вместе с мужем Виталием Борисюком и дочерью Анной улетели в Египет. Семья махнула на отдых в Хургаду и поселилась в отеле премиум-класса Rixos Premium Magawish, в котором проживание для двух человек будет стоить от 12 тысяч гривен за ночь.

В сети переполошились из-за концерта Земфиры в Украине

Украинцы очень удивились, увидев в Одессе висящий плакат с изображением Земфиры. Люди подумали, что россиянка осмелилась выступить на украинской земле, но все оказалось совсем не так.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 175

Все по теме:

СБУ, Сергей Шойгу, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19, Moderna.
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