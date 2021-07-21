Итоги дня 21 июля: дата встречи Зеленского и Байдена, скандал из-за "Сватов" на украинском

Приглашение Зеленского на встречу с Байденом в США

Президент США Джо Байден наконец назначил дату встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне на 30 августа.

Скандал из-за украиноязычных "Сватов"

Русскоязычный сериал "Сваты" перевели на украинский язык после языкового закона в Украине. На событие активно отреагировали российские пропагандисты.

Вооруженная схватка в метро в Киеве

В столице леворадикалы и националисты переполошили пассажиров на станции метро "Крещатик": стреляли, кричали и распыляли газовые баллончики.

Доведение до истощения подростка в Одессе собственным отцом

В Одессе отец с помощью так называемого "духовного лечения" морил голодом больного сына, мальчик уже даже не мог пить воду и попал в реанимацию.

Возвращение шоу "Україна має талант"

Популярное шоу талантов "Україна має талант" возвращается на экраны спустя 4 года "затишья". Ведущим станет Григорий Решетник.

Зачистка топ-чиновников

Кабинет Министров Украины утвердил новых глав ведомств и чиновников в областях, а часть украинских топ-чиновников лишились своих кресел. Больше всего досталось МВД и Минобороны.

Последствия ЧП на химзаводе в Ровно в виде "подкисленных" осадков

После аварии на химзаводе "РовноАзот" в воздух поднялась большая оранжевая туча закиси азота, который уже выпал в регионе или выпадет в скором времени вместе с дождями. Синоптики предупреждают о "подкисленных" дождях.

Новая эпидемия в Индии

В Индии, где бушует коронавирус мутации "Дельта" и черная плесень, вспыхнул птичий грипп.

Аномальные ливни в Китае

В китайском городе Чжэнчжоу выпало рекордное количество осадков и погибли 12 человек, в связи с чем штаб по борьбе с наводнениями и засухой повысил уровень экстренного реагирования до максимального.