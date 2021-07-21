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Среда, 21.07.2021
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Итоги дня 21 июля: дата встречи Зеленского и Байдена, скандал из-за "Сватов" на украинском

Итоги дня 21 июля: дата встречи Зеленского и Байдена, скандал из-за "Сватов" на украинском
Обновлено 21:16 Сегодня Телеграф

Приглашение Зеленского на встречу с Байденом в США

Президент США Джо Байден наконец назначил дату встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне на 30 августа.

Скандал из-за украиноязычных "Сватов"

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В столице леворадикалы и националисты переполошили пассажиров на станции метро "Крещатик": стреляли, кричали и распыляли газовые баллончики.

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В Одессе отец с помощью так называемого "духовного лечения" морил голодом больного сына, мальчик уже даже не мог пить воду и попал в реанимацию.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Все по теме:

Индия, Китай, Украина мае талант, Сваты, Итоги дня, Ровноазот, встреча Зеленского и Байдена.
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