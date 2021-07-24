Итоги дня 24 июля: первая медаль Украины на Олимпиаде, ДТП с украинцами в Польше, антикарантинные протесты в мире

Коронавирус в Украине
За сутки пятницы, 23 июля, в Украине зафиксировали 745 новых случаев заболевания COVID-19. Среди инфицированных - 51 ребенок и 20 медицинских работников.
В Украине сделали прививку от коронавируса 3 млн 10 138 человека. Среди них более полутора миллионов прошли полный курс иммунизации.
В Днепре поймали подозреваемых в жестоком избиении правозащитницы
В городе Днепр задержали двух подозреваемых в избиении активистки Натальи Эшонкуловой, произошедшем вечером 15 июля.
ДТП с украинцами в Польше
В Польше неподалеку от города Радомско произошло ДТП с участием пьяной женщины за рулем легковушки и микроавтобуса с гражданами Украины.
В результате ДТП пострадало семь человек, один из них позже скончался.
Противники карантинных ограничений во всем мире вышли на акции протеста
В субботу, 24 июля, противники "коронавирусных" ограничений вышли на массовые демонстрации против введения карантина и выдачи паспортов вакцинации сразу в нескольких странах мира.
Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио
В малом финале (весовая категория до 48 кг, - прим. ред.) Дарья Билодид победила соперницу и завоевала первую медаль для сборной Украины на Олимпиаде в Токио.
Об итогах первого игрового дня на Олимпиаде, читайте в материале "Телеграф" по этой ссылке.
Анджелина Джоли устранила судью по бракоразводному делу с Брэдом Питтом
Голливудская актриса Анджелина Джоли добилась отстранения судьи, который вел гражданское дело об опекунстве над общими детьми с бывшим мужем Брэдом Питтом. Это случилось после того, как спустя почти пять лет судебных тяжб актеру в мае этого года наконец-то удалось добиться совместной опеки над отпрысками.
Звезду Playboy засудили на 8 лет
Звезда португальского издания Playboy Флавия Тамайо (Flavia Tamayo) была приговорена к восьми годам тюремного заключения. Девушка была признана виновной в торговле наркотиками и проституции после ареста в 2020 году.