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Суббота, 24.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Итоги дня 24 июля: первая медаль Украины на Олимпиаде, ДТП с украинцами в Польше, антикарантинные протесты в мире
Итоги дня 24 июля: первая медаль Украины на Олимпиаде, ДТП с украинцами в Польше, антикарантинные протесты в мире
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ДТП с украинцами в Польше: один человек скончался в больнице

Итоги дня 24 июля: первая медаль Украины на Олимпиаде, ДТП с украинцами в Польше, антикарантинные протесты в мире

Итоги дня 24 июля: первая медаль Украины на Олимпиаде, ДТП с украинцами в Польше, антикарантинные протесты в мире
Обновлено 20:55 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

За сутки пятницы, 23 июля, в Украине зафиксировали 745 новых случаев заболевания COVID-19. Среди инфицированных - 51 ребенок и 20 медицинских работников. 

В Украине сделали прививку от коронавируса 3 млн 10 138 человека. Среди них более полутора миллионов прошли полный курс иммунизации. 

В Днепре поймали подозреваемых в жестоком избиении правозащитницы

В городе Днепр задержали двух подозреваемых в избиении активистки Натальи Эшонкуловой, произошедшем вечером 15 июля.

ДТП с украинцами в Польше

В Польше неподалеку от города Радомско произошло ДТП с участием пьяной женщины за рулем легковушки и микроавтобуса с гражданами Украины. 

В результате ДТП пострадало семь человек, один из них позже скончался

Противники карантинных ограничений во всем мире вышли на акции протеста

В субботу, 24 июля, противники "коронавирусных" ограничений вышли на массовые демонстрации против введения карантина и выдачи паспортов вакцинации сразу в нескольких странах мира. 

Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио

В малом финале (весовая категория до 48 кг, - прим. ред.) Дарья Билодид победила соперницу и завоевала первую медаль для сборной Украины на Олимпиаде в Токио.

Об итогах первого игрового дня на Олимпиаде, читайте в материале "Телеграф" по этой ссылке.

Анджелина Джоли устранила судью по бракоразводному делу с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли добилась отстранения судьи, который вел гражданское дело об опекунстве над общими детьми с бывшим мужем Брэдом Питтом. Это случилось после того, как спустя почти пять лет судебных тяжб актеру в мае этого года наконец-то удалось добиться совместной опеки над отпрысками.

Звезду Playboy засудили на 8 лет 

Звезда португальского издания Playboy Флавия Тамайо (Flavia Tamayo) была приговорена к восьми годам тюремного заключения. Девушка была признана виновной в торговле наркотиками и проституции после ареста в 2020 году.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 343

Все по теме:

Олимпиада, Коронавирус, Дарья Билодид, Итоги дня, Covid-19.
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