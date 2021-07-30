Итоги дня 30 июля: страсти по Чаусу, ЛГБТ-рейв на Банковой, домашний арест Медведчука

Похищенного судью Чауса нашли в одном из украинских сел

Бывшего судью Николая Чауса, которого ранее похитили в Молдове, нашли в Украине.

Его попытались задержать полицейские, но к месту прибыли сотрудники СБУ и забрали Чауса с собой.

После этого спецназовцы НАБУ прибыли к зданию тюрьмы СБУ на ул. Малоподвальной. Именном там, по имеющим данным, содержится Николай Чаус.

ЛГБТ-прайд в Киеве

В пятницу, 30 июля, в центре Киева прошла ЛГБТ-акция в формате музыкального рейва "Рейвах Прайд".

Акцию пытались сорвать представители праворадикальных организаций.

Суд отклонил апелляцию Медведчука

После рассмотрения апелляционной жалобы нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, суд отказал в ее удовлетворении и оставил народного депутата под круглосуточным домашним арестом до 7 сентября.

В Крыму умерла мама Ахтема Сеитаблаева

В четверг, 29 июля, перестало биться сердце Субие Налбантовой - писательницы, педагога, актрисы, певицы, телеведущей.

Андрей Фединчик обратился к поклонникам

Звезда сериала "Папаньки" и "Круты 1918", украинский актер Андрей Фединчик спустя несколько дней прокомментировал свою скандальную выходку, когда на одной из улиц Киева устроил драку с водителем.

Джейми Ли Кертис рассказала, что ее сын стал дочерью

Актриса Джейми Ли Кертис сообщила, что ее сын Томас стал дочерью Руби.

Билли Айлиш представила новый альбом Happier Than Ever

19-летняя американская певица Билли Айлиш выпустила свой второй студийный альбом под названием Happier Than Ever ("Счастливее, чем когда-либо"). Ранее артистка сообщала, что это очень личный, трогательный альбом с треками о травмах, потерях и несчастной любви.