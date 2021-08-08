Скачать
Понедельник, 09.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Как собрать первоклассника в школу и сколько это стоит?
Как собрать первоклассника в школу и сколько это стоит?
Займы под тысячи процентов без вашего присутствия: как микрокредиторы "кидают" украинцев
Займы под тысячи процентов без вашего присутствия: как микрокредиторы "кидают" украинцев
В Карпенко-Карого отреагировали на скандал с домогательствами актера Талашко
В Карпенко-Карого отреагировали на скандал с домогательствами актера Талашко
Меркель приедет в Киев перед Днем независимости Украины: что известно о ее прощальном визите
Меркель приедет в Киев перед Днем независимости Украины: что известно о ее прощальном визите

Итоги дня 8 августа: смерть Ройтбурда, скандал с Магучих, закрытие Олимпиады

Итоги дня 8 августа: смерть Ройтбурда, скандал с Магучих, закрытие Олимпиады
Обновлено 20:28 Вс, 8 Август 2021 Телеграф

Коронавирус в Украине. 

За сутки субботы, 7 августа, 2021 года в Украине зафиксировали 619 новых подтвержденных случаев заболеваний COVID-19.

Смерть Александра Ройтбурда

Стало известно о смерти известного украинского художника Александра Анатольевича Ройтбурда.

Украинские политики выразили в соцсетях свои соболезнования в связи со смертью художника.

"Телеграф" также напомнил, что известно об умершем Ройтбурде.

Украинка Магучих угодила в скандал из-за фото с россиянкой на Олимпиаде

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, завоевавшая "бронзу" на Олимпиаде в Токио, попала в скандал из-за фото с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене, одержавшей победу на соревнованиях.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали скандал и пообещали, что после возвращения Магучих из Токио у них будет разговор на эту тему.

Закрытие Олимпиады в Токио

В воскресенье, 8 августа, в Токио состоялась церемония закрытия Олимпийских игр.

Сборная Украины завоевала 19 медалей на Играх в Японии, превзойдя по этому показателю предыдущий спортивный форум в Рио (11 медалей), правда, на этот раз у украинской команды только одно "золото".

Месси со слезами на глазах попрощался с "Барселоной"

Аргентинский футболист Лионель Месси со слезами на глазах заявил, что покидает испанскую "Барселону", в которой провел всю свою футбольную карьеру. 

Эллерт поборол свой самый большой страх в качестве холостяка

После разрыва с украинской актрисой Ксенией Мишиной, комик и шоумен Александр Эллерт решил побороть свой самый большой страх, тем самым исполнить и 10-летнюю мечту - прыгнуть с парашюта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 881

Все по теме:

Коронавирус, Ярослава Магучих, Итоги дня, Александр Ройтбурд, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лез целоваться и склонял к интиму: звезду фильма "В бой идут одни старики" обвиняют в сексуальных домогательствах
02 В Польше удивили грустной статистикой по украинским мигрантам
03 Скончался украинский продюсер и журналист Дмитрий Харитонов
04 Известный врач и школьный учитель: в Кривом Роге супруги покончили с собой
05 В Кривом Роге мужчина взорвал себя и троих полицейских: момент попал на видео (18+)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Решающие матчи &quot;Шахтера&quot; и &quot;Колоса&quot;: где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках
Решающие матчи "Шахтера" и "Колоса": где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках
Почти половина госпредприятий &quot;стоят&quot;, большинство из работающих - убыточны
Почти половина госпредприятий "стоят", большинство из работающих - убыточны
Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ: список
Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ: список
К табачной фабрике в Желтых водах стянули спецтехнику: фото и подробности заварушки
К табачной фабрике в Желтых водах стянули спецтехнику: фото и подробности заварушки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь