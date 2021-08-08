Итоги дня 8 августа: смерть Ройтбурда, скандал с Магучих, закрытие Олимпиады

Коронавирус в Украине.

За сутки субботы, 7 августа, 2021 года в Украине зафиксировали 619 новых подтвержденных случаев заболеваний COVID-19.

Смерть Александра Ройтбурда

Стало известно о смерти известного украинского художника Александра Анатольевича Ройтбурда.

Украинские политики выразили в соцсетях свои соболезнования в связи со смертью художника.

"Телеграф" также напомнил, что известно об умершем Ройтбурде.

Украинка Магучих угодила в скандал из-за фото с россиянкой на Олимпиаде

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, завоевавшая "бронзу" на Олимпиаде в Токио, попала в скандал из-за фото с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене, одержавшей победу на соревнованиях.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали скандал и пообещали, что после возвращения Магучих из Токио у них будет разговор на эту тему.

Закрытие Олимпиады в Токио

В воскресенье, 8 августа, в Токио состоялась церемония закрытия Олимпийских игр.

Сборная Украины завоевала 19 медалей на Играх в Японии, превзойдя по этому показателю предыдущий спортивный форум в Рио (11 медалей), правда, на этот раз у украинской команды только одно "золото".

Месси со слезами на глазах попрощался с "Барселоной"

Аргентинский футболист Лионель Месси со слезами на глазах заявил, что покидает испанскую "Барселону", в которой провел всю свою футбольную карьеру.

Эллерт поборол свой самый большой страх в качестве холостяка

После разрыва с украинской актрисой Ксенией Мишиной, комик и шоумен Александр Эллерт решил побороть свой самый большой страх, тем самым исполнить и 10-летнюю мечту - прыгнуть с парашюта.