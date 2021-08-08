Итоги дня 8 августа: смерть Ройтбурда, скандал с Магучих, закрытие Олимпиады

Коронавирус в Украине.
За сутки субботы, 7 августа, 2021 года в Украине зафиксировали 619 новых подтвержденных случаев заболеваний COVID-19.
Смерть Александра Ройтбурда
Стало известно о смерти известного украинского художника Александра Анатольевича Ройтбурда.
Украинские политики выразили в соцсетях свои соболезнования в связи со смертью художника.
"Телеграф" также напомнил, что известно об умершем Ройтбурде.
Украинка Магучих угодила в скандал из-за фото с россиянкой на Олимпиаде
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, завоевавшая "бронзу" на Олимпиаде в Токио, попала в скандал из-за фото с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене, одержавшей победу на соревнованиях.
В Министерстве обороны Украины прокомментировали скандал и пообещали, что после возвращения Магучих из Токио у них будет разговор на эту тему.
Закрытие Олимпиады в Токио
В воскресенье, 8 августа, в Токио состоялась церемония закрытия Олимпийских игр.
Сборная Украины завоевала 19 медалей на Играх в Японии, превзойдя по этому показателю предыдущий спортивный форум в Рио (11 медалей), правда, на этот раз у украинской команды только одно "золото".
Месси со слезами на глазах попрощался с "Барселоной"
Аргентинский футболист Лионель Месси со слезами на глазах заявил, что покидает испанскую "Барселону", в которой провел всю свою футбольную карьеру.
Эллерт поборол свой самый большой страх в качестве холостяка
После разрыва с украинской актрисой Ксенией Мишиной, комик и шоумен Александр Эллерт решил побороть свой самый большой страх, тем самым исполнить и 10-летнюю мечту - прыгнуть с парашюта.