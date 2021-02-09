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Разумкова включили в опрос о выборах президента Украины: готовы ли за него голосовать украинцы

Разумкова включили в опрос о выборах президента Украины: готовы ли за него голосовать украинцы
15:04 Сегодня Телеграф фото: Украинформ

Спикера парламента Дмитрия Разумкова, который в последнее время отдалился от президента Зеленского, и слухи о самостоятельной политической карьере которого, начиная от премьера до президента, не утихают, внесли в опрос о возможном избрании в гаранты.

Результаты соответствующего опроса опубликовал Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Надо сказать, что в лидерах, несмотря на серьезный спад в рейтинге, остается действующий президент Владимир Зеленский.

Спикер Рады Дмитрий Разумков

При этом, если бы во время президентских выборов Зеленский и Разумков оказались во втором туре, то спикер Рады, уступил бы Зеленскому с разрывом в 8,2%.

Спикер Дмитрий Разумков

Но с тем же разрывом в 8,2% Разумков бы одержал уверенную победу, если бы на выборах президента во втором туре "схлестнулся" с Юрием Бойко.

Спикер Дмитрий Разумков

Такая ситуация, но с чуть меньшим отрывом была бы и в случае, если бы на месте Юрия Бойко был бы Петр Порошенко. 

Спикер ВР Дмитрий Разумков

Согласно этому же опросу, у Разумкова действительно есть хорошие шансы занять место премьера, учитывая рейтинг действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля у украинцев как важного общественного деятеля.

Опрос по Разумкову

Опрос по Разумкову

Опрос по Разумкову

Напомним, в отношениях спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и президента Украины Владимира Зеленского в последнее время действительно наблюдается серьезное "похолодание". После скандала с Конституционным судом,  спикер начал потихоньку отдаляться - поползли слухи о его возможной самостоятельной политической карьере, начиная от поста премьера на фоне слухов об уходе Дениса Шмыгаля, заканчивая креслом президента. Все началось с того, ччто Разумков и Зеленский подали два разных законопроекта по решению конституционного кризиса в Украине.

Так, законопроект Разумкова предполагал одно - восстановление отмененных Конституционным судом норм об электронном декларировании. Председатель ВР предлагал компромиссный вариант - быстро исправить провал, восстановление этой нормы все тогда поддерживали. А затем выработать решения по вопросам, которые вызывают разногласия. В свою очередь, законопроект Зеленского предполагал увольнение судей Конституционного суда и отмену судебного решения КС против деклараций. После отстранения главы КСУ Александра Тупицкого понятно, какой законопроект в итоге был выбран.

После этого, спустя несколько месяцев спикер Верховной Рады отдалился от Зе-команды и частно голосовал совершенно противоположно.  Например, 2 февраля на заседании СНБО было принято решение о санкциях против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и закрытии его каналов Zik, NewsOne и "112 Украина". Единственным из присутствующих, кто отказался поддержать такое решение был именно Дмитрий Разумков.

Сам Разумков, рассуждая об отношениях с Зеленским, характеризовал их как "абсолютно нормальные". В то же время, несмотря на членство в команде Зеленского, Разумков добавлял, что имеет право как нардеп голосовать "за" или "против", как это было, например, с кандидатурой министра энергетики Юрия Витренко, которую Зеленский рьяно отстаивал, а Разумков проголосовал "против".

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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