"Уйти нельзя остаться". Эпопея имени Юрия Витренко достигла пика – какой будет развязка?

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18:07 Сегодня Телеграф

В среду, 7 апреля, появилась информация, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, которого безуспешно пытались сделать полноценным министром и вице-премьером через парламент, написал заявление об увольнении. В четверг Витренко опроверг свой уход. Что происходит и почему? Как могут события развиваться дальше? Ситуацию для "Телеграфа" прокомментировал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Информация о том, что Витренко покинет пост и.о. министра, уже какое-то время циркулирует среди специалистов. Вчера она выплеснулась и в медиа-ресурсах, – отмечает Дмитрий Марунич. – Основная причина в том, что Витренко не удается найти компромисс со своим непосредственным начальником, премьер-министром Шмыгалем. По всей видимости, Шмыгаль опасается амбиций Витренко. Ведь тот рассматривался не просто как министр энергетики, но и как вице-премьер. Но провести затею через Раду не удалось, несмотря на достаточно активное продавливание кандидатуры Витренко Офисом президента. Есть информация, что в этом принимали участие и глава ОП Ермак, и президент Зеленский. Так что не удивительно, что Шмыгаль не хочет чувствовать в тылу опасного конкурента, который в перспективе может претендовать на премьерское кресло. Это, с моей точки зрения, предопределило конфликт".

По мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий, Витренко устал от своего подвешенного состояния.

"Хоть полномочия его и расширили, но он всё же – и.о. То есть, неполноценный министр, – поясняет Дмитрий Марунич. – Ну и находится под давлением со стороны премьера, ожидать палки в колеса и стрелы в спину – тоже не вдохновляет. Всё это побудило Витренко к поиску каких-то путей выхода из сложившейся ситуации. И "утечка" о его уходе могла быть вовсе не случайной. Полагаю, он всё же уйдет с занимаемой должности. Отсутствие окончательного решения может быть связано с тем, что в Офисе президента пока не завершили подбор кандидатуры на замену. Такой, которая была бы поддержана парламентом. Насколько мне известно, такие консультации идут".

По словам эксперта, называются даже конкретные фамилии более-менее известных функционеров из сферы энергетики и политики.

"В частности, звучат фамилии экс-нардепа Ольги Бельковой, которая в свое время была зампредседателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. Также среди претендентов: бывший министр энергетики Юрий Бойко (но не тот, что нардеп от ОПЗЖ), глава ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк, нынешний замминистра энергетики Максим Немчинов, нардеп от "Слуги народа", зампредседателя комитета по энергетике и ЖКХ Олег Семинский, а также бывший начальник газового дивизиона "Нафтогаза" Андрей Фаворов", – резюмировал Марунич.

Напомним, что первое голосование за кандидатуру Витренко на пост министра энергетики прошло 17 декабря 2020 года. Тогда за его кандидатуру проголосовали 186 нардепов.

Несмотря на это, 21 декабря на срочном заседании правительства Витренко назначили на пост исполняющего обязанности главы Минэнерго. Это решение раскритиковал председатель парламента Дмитрий Разумков.

Во второй раз, 28 января 2021 года, Витренко поддержали уже 204 депутата при необходимых 226. Эксперт "Бюро анализа политики", политолог Виктор Бобыренко объяснил, почему народные депутаты провалили повторное голосование за кандидатуру Юрия Витренко. А глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассказал "Телеграфу", почему Офису президента так важно продавить именно Витренко на пост полноценного главы Минэнерго.

Во вторник, 23 февраля, парламент на внеочередном заседании поддержал в целом законопроект о государственной службе, ранее ветированный президентом. В этот раз были поддержаны правки Владимира Зеленского, суть которых – расширение возможностей и.о. министра. Политический эксперт, директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга высказал "Телеграфу" мнение, что это голосование говорит об узурпации власти.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Минэнерго, Дмитрий Марунич, Юрий Витренко, Денис Шмыгаль, Офис Президента.
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